Оказывается, в Европе идет настоящая охота на украинцев. Если бы не Петр Порошенко, мир об этом никогда бы не узнал.

Заявления украинского президента порой заставляют задуматься о его вменяемости. На этот раз господин Порошенко выразил радость в связи с тем, что европейские страны охотятся за украинцами, которые без виз могут въезжать на территорию Евросоюза.

Так украинский лидер проиллюстрировал свой тезис о скором вступлении Незалежной в ЕС и НАТО, пишет РИА Новости. По мнению Порошенко, Украина готова стать полноправным членом Европейского союза.

Украина получила безвизовый режим с ЕС в июне 2017 года. Однако долгожданное завоевание Порошенко, которым он хвастался где только можно, в итоге оказался не достижением, а банальным обманом и профанацией.

Через несколько дней разочарованные украинцы обнаружили, что просто так уехать жить или учиться в одну из европейских стран у них не получится, ведь безвизовый режим рассчитан на пребывание граждан Незалежной в ЕС сроком не более 90 дней. Таким образом, он пригоден только для туристических поездок, для всего остального по-прежнему нужно оформлять отдельные документы.

Для того, чтобы посмотреть на старушку-Европу, украинцам нужно иметь на счету не менее 45 евро. Получается, что бедным слоям населения даже такая фальшивая евроинтеграция совершенно недоступна. А если учесть, что за чертой бедности в настоящее время находятся более половины граждан Незалежной, то безвизовый режим, выдаваемый Порошенко за небывалое достижение, на деле является циничным и подлым издевательством.

Что касается скорого вступления Украины в ЕС и НАТО, о котором так любит говорить президент страны, то ему уже не раз давали понять, что для начала надо решить территориальную проблему на юго-востоке и победить коррупцию. Без выполнения этих требований путь в Старый Свет для Порошенко закрыт.