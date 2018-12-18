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Политика

Пьяница Порошенко грозит новым ударом по России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинские власти готовятся нанести новый удар по Русской православной церкви. Бывший замглавы администрации президента Незалежной Ростислав Павленко, до сих пор занимавшийся вопросами религиозных организаций, анонсировал новые меры по борьбе с Московским патриархатом.
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В эфире телеканала "Прямой" экс-чиновник заявил, что созданная на днях автокефальная украинская церковь меняет весь расклад религиозной жизни в Незалежной. "Создана православная церковь Украины, православная церковь украинской земли, в территории международно признанных границ", – заявил Павленко. 

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Бывший чиновник напомнил, что каноническая Украинская православная церковь является частью Московского патриархата и управляется из российской столицы. По его словам, должны быть приняты законы, которые утвердят господство автокефальной церкви и снизят степень влияния РПЦ.  

На прошлой неделе в Киеве при поддержке Константинопольского патриархата состоялся так называемый объединительный собор неканонических церквей Незалежной. По итогам съезда президент Петр Порошенко, инициировавший собрание, объявил о создании независимой поместной православной церкви Украины.

Новую структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он является соратником "киевского патриарха" Филарета, преданного русской церковью анафеме за раскол.

Эксперты отмечают, что церковная реформа нужна президенту Украины Петру Порошенко для поддержания изрядно просевшего рейтинга. На носу выборы главы государства, поэтому лидер Незалежной судорожно пытается улучшить свое положение.

Автор: Иван Поляков18 декабря 2018, 17:32
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