Бегущего с Украины Порошенко подставил старший сын

Президент Украины Петр Порошенко и глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин вляпались в очередной скандал. Выяснилось, что у обоих есть родственники в Крыму, который в Киеве считают оккупированной территорией.



Журналисты выяснили, что жена сына президента Украины Алексея Порошенко Юлия до замужества была гражданкой России, выросла и жила в Санкт-Петербурге с родителями. Ее дядя и тетя проживают в Крыму, они голосовали на референдуме о воссоединении с Россией, сообщает портал Strana.ua.

Что касается главы внешнеполитического ведомства Незалежной Павла Климкина, с Крымом одиозного чиновника связывает супруга Марина Михайленко, работающая в администрации президента Украины. С ней Климкин расписался в 2015 году.

У Михайленко, утверждают журналисты, на полуострове живет отец, генерал-майор в отставке. По данным новостного портала, в 2014 году он был награжден медалью "За возвращение Крыма".

Ранее Порошенко поручил спецслужбам проверить наличие у госслужащих родственников в Крыму. По мнению лидера Незалежной, они есть у абсолютного большинства чиновников.

ФЮРЕР Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих на наличие родственников в России

«У нас большое количество государственных служащих, у которых есть родственники в Крыму...это основания для увольнений»

У НЕГО САМОГО РОДСТВЕННИКИ В РОССИИ ЖИВУТ!

ПРИЗНАЁТ КРЫМ РОССИЙСКИМ. pic.twitter.com/lxUO0xJfOP — ПроНик (@KrylovCrylow) 17 декабря 2018 г.

"Дни.ру" писали, что украинский лидер готовится к побегу за границу. На приближающихся президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года, шансов победить у Порошенко мало, поэтому он планирует пути для отступления.

Как утверждает беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко, лидер Незалежной готовится к отъезду в Испанию. Выбор Пиренейского полуострова в качестве убежища неслучаен – там у Порошенко есть роскошная вилла, сообщал телеканал НТВ.