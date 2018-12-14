Известие о смерти Порошенко вызвало оторопь

Президента Украины Петра Порошенко "похоронили" в "Википедии". В виджете поисковой системы "Яндекс" было указано, что глава Незалежной скончался несколько дней назад.



Датой смерти было указано 11 декабря текущего года. Украинского лидера "похоронили" в возрасте 53 лет. На момент публикации статьи информацию о "смерти" Порошенко убрали.

Что происходит с украинским лидером, точно не известно. По крайней мере, накануне он находился в добром здравии и вел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Порошенко с утра "похоронили" в "Википедии". Написал знакомому на Украину – там все в шоке. Неужто опять диверсия "клятых москалей"?" – написал пользователь Twitter Константин Симонов.

Порошенко с утра "похоронили" в википедии. Написал знакомому вна Украину - там все в шоке. Неужто опять диверсия "клятых москалей"?) pic.twitter.com/2cdCHhtMSd — Константин Симонов (@ich_Mitra) 14 декабря 2018 г.

Ранее "Дни.ру" писали, что украинские элиты уже не воспринимают Порошенко всерьез. Лидер Незалежной – как хромая утка на фоне приближающихся президентских выборов. Его рейтинг колеблется в районе 10-12%.

Эксперты уверены, что у Порошенко нет шансов выиграть. Аналитики отдают предпочтение лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, фронтмену рок-группы "Океан Ельзи" Станиславу Вакарчуку и комику Владимиру Зеленскому.

Не исключено, что Порошенко может покинуть Украину. По мнению представителя самопровозглашенной Луганской народной республики Родиона Мирошника, президент Незалежной и его окружение часто выезжают за границу. "Порошенко, видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать с Украины", – предположил политик.