Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко

Российскому руководству больше нет смысла разговаривать с президентом Украины Петром Порошенко. По словам политолога Алексея Чеснакова, необходимо готовиться к максимально жесткому ответу на любые провокации со стороны Незалежной.



Эксперт напомнил о недавних словах президента России Владимира Путина, который после провокации в Керченском проливе заявил, что Петр Порошенко искусственно создает кризисные ситуации, чтобы позже продемонстрировать, как он их решает. "Нужно будет, он и войну начнет, и не только военное положение объявит", – сказал Чеснаков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Политолог уверен, что Кремлю больше нет смысла разговаривать с властями Незалежной. Нужно думать о том, что предпринимать в ответ на украинские провокации, подчеркнул эксперт. По его словам, необходима максимально жесткая реакция на действия Киева, вплоть до уничтожения любых возможностей Украины проводить агрессивную политику против России.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских военно-морских сил вторглись в российские-территориальные воды у Керченского пролива. Позже пограничники ФСБ задержали корабли и доставили их в порт Керчь. По инициативе Порошенко на Украине было объявлено военное положение.





В недавнем интервью американскому телеканалу Fox News украинский лидер обратился к президенту России и назвал случившееся актом войны. По его словам, инцидент произошел в нейтральных водах.

"Мистер Путин, это агрессия. Мистер Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", – сказал Порошенко. Несмотря на громкие слова, официального объявления войны со стороны Киева не последовало.