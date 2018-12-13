Трусливый Порошенко поджал хвост после нападок на Путина
Накануне он назвал инцидент в Керченском проливе войной России против Украины. Перед встречей с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе Порошенко поспешил уточнить смысл этого заявления. "Что это
явный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины", – приводит его слова RT.
О войне с Москвой глава украинского государства заявил в интервью американскому телеканалу Fox News. По его словам, случившееся в Керченском проливе не является кризисом или инцидентом. "Это война!" – обратился Порошенко к Путину, подчеркнув, что задержание кораблей Незалежной произошло в нейтральных водах. Несмотря на громкие слова, официального объявления войны не последовало.
Напомним, 25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил – два бронекатера и буксир – вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Спустя несколько часов пограничная охрана ФСБ задержала суда-нарушители и доставила их в Керчь. Суд арестовал экипажи кораблей на два месяца.
Украина обвинила Россию в агрессии. По инициативе Порошенко в стране было введено военное положение до конца декабря.
Потеря трех кораблей – трети всего боеспособного флота Незалежной – ничему не научила киевских провокаторов. В Минобороны Украины заверили, что продолжат отправлять суда через Керченский пролив. Видимо, чтобы флота у Украины не осталось.
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