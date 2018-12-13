Наглого Соловьева обвинили в оккупации Украины
"Соловьев выдвинул наглую претензию к Украине", -
разразилось комментариями издание "Обозреватель", авторы которого не
пропускают ни один эфир передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Ведущего
они называют топ-пропагандистом Кремля, а все его заявления – наглыми или скандальными. В этот раз журналиста назвали оккупантом.
Соловьев предположил, что Украина незаконно занимает свои нынешние территории. "Важный вопрос возникает, элементарный: а вы считаете себя правопреемниками УССР? Если вы правопреемники УССР, тогда обвиняйте сами себя, а если нет, тогда геть с чужой земли! Тогда, получается, вы заняли чужую территорию", – сказал Соловьев во время обсуждения украинской темы.
Но достается телеведущему не только от украинцев. Недавно жесткие высказывания Соловьева удивили россиян. Он заявил, что в России не осталось поводов для гордости, на что комментаторы заметили: Соловьев, наконец, "проснулся".
#Repost @dailyrussianpolitics— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 6 декабря 2018 г.
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Вячеслав Ковтун - Опять экзистенциальные страдания.#russia #россия #putin #путин #politics #политика #kremlin #кремль #moscow #москва #news #новости #dailyrussianpolitics #соловьев #владимирсоловьев pic.twitter.com/CMasT89KrW
В эфире радио "Вести ФМ" журналист прокомментировал отношения с другими странами и сказал, что Россия ведет себя как донор - позволяя у себя что-то брать и ничего не требуя взамен. В опубликованном в Twitter отрывке эфира журналист возмущался, что в стране не осталось поводов для гордости.
После публикации ролика на Соловьева обрушился шквал критики. Подписчики обвинили журналиста в лицемерии. "Что с ним? Проснулся? Ты же 18 лет пел нам, что все супер!" – написали комментаторы.
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