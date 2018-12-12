Брилев после скандала с гражданством побил Соловьева

Известный журналист Сергей Брилев занял по итогам ноября первое место в рейтинге цитируемости. Он занял первое место, обогнав Владимира Соловьева и Дмитрия Губерниева.

Сергей Брилев оставил далеко позади традиционных лидеров этого заочного соревнования в популярности, хотя в рейтинг попал впервые. По данным компании "Медиалогия", это произошло после "разоблачений" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по поводу наличия у журналиста британского паспорта.

Индекс и составляемый на его основе рейтинг "Медиалогии" учитывает цитируемость персоны и влиятельность источника, опубликовавшего его цитаты. Этот показатель рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 46 900 открытых источников.

Сергей Брилев в ноябре заявил, что никогда не скрывал наличие еще одного гражданства. Этот факт прекрасно известен его работодателям. Ответ журналиста на обвинения ФБК растиражировали как во многих СМИ, так и в интернете.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заняла в рейтинге второе место. Широкое распространение получило сообщение в Тelegram-канале главреда RT: она рассказала о том, что арест рэпера Хаски отменили после вмешательства чиновников из Администрации президента, пишет Ura.ru.

Известный телеведущий Владимир Соловьев в рейтинге стабильно занимает одну из верхних строчек. В ноябре, благодаря вторжению Сергея Брилева, Владимир Рудольфович спустился на 4 место. А спортивный журналист Дмитрий Губерниев, известный своей любовью к биатлону, занял 10 строку.