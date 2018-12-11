Порошенко выстрелил себе в ногу во время атаки на Россию
Политолог отметил, что действия Порошенко затруднят и без того непростые переговоры Москвы и Киева о нормализации обстановки в Азовском море и Керченском проливе. В своем Telegram-канале Чеснаков отметил, что договор является основой для целой системы соглашений и действия Киева разрушают эту нормативно-правовую конструкцию.
Аналитик напомнил, что в преамбуле Договора об Азовском море и Керченском проливе сказано, что Россия и Украина при его заключении руководствуются положениями Договора о дружбе. "Теперь, когда Украина выходит из Договора о дружбе, Договор об Азовском море и Керческом проливе лишается своей юридической основы, правового и политического источника", – подчеркнул Чеснаков.
Таким образом, резюмировал эксперт, Незалежная сама себя лишает права свободного судоходства в акватории Азова и районе Керченского пролива.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен в 1997 году. Он определяет главные принципы отношений двух стран. Документ предполагает отказ от заключения соглашений с третьими государствами, направленных друг против друга, а также использование территории для военнослужащих других стран, которые могут нанести ущерб одной из сторон договора.
Кроме того, договор предусматривает создание общего экономического пространства России и Украины, соблюдение прав национальных, культурных и религиозных меньшинств. В частности, Москва и Киев должны создавать равные возможности для изучения русского и украинского языков.
Накануне президент Незалежной подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Официально действие соглашения будет прекращено 1 апреля 2019 года.
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