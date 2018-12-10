Заглянувшего в супермаркет Порошенко смешали с грязью
Фото Петра Порошенко вместе с женой Мариной на своих страницах в соцсетях опубликовал близкий к президенту Украины блогер Мирослав Олешко. "В воскресенье по супермаркетам", – подписал он. На снимке улыбающийся лидер Незалежной вместе с супругой стоят в обнимку с чьими-то детьми.
Пользователи Сети подобный "креатив" не оценили. По мнению большинства комментаторов, фотосессия в супермаркете – лишь элемент предвыборного пиара Порошенко, чей рейтинг находится на крайне низких отметках.
Политолог Дмитрий Корнейчук в шутку предположил, что украинский лидер с супругой вышел вечером за продуктами, но денег расплатиться на кассе не хватило. "Поэтому пришлось продать за 50 гривен псевдосемейное фото с чужими детьми какому-то извращенцу-фотографу", – написал он на своей странице в Facebook.
В свою очередь Денис Гороховский заметил, что у президентской четы нет корзины или тележки, куда складывают покупки. Он предположил, что у лидера Незалежной есть для этого специальный человек, а он с женой просто приходит фотографироваться.
Шквал саркастических комментариев в адрес Порошенко на днях вызвала его публикация в Facebook с фотографией миловидного рыжего кота. Украинский лидер написал о новоселье украинских военнослужащих в новом общежитии подо Львовом.
"Это
– первый пост про кота на моей странице", – заявил Порошенко. К записи
он приложил фотографию питомца.
Пользователи Сети предположили, что подобный формат – последняя попытка президента Украины поднять свой рейтинг в преддверии выборов. Другие комментаторы посоветовали Порошенко не публиковать фото котиков, а заняться решением реальных проблем.
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