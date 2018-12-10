Заглянувшего в супермаркет Порошенко смешали с грязью

Президент Украины Петр Порошенко, сходивший в супермаркет со своей женой Мариной, вляпался в очередную нелепую ситуацию. Пиарщики лидера Незалежной хотели продемонстрировать его "близость к народу", а в итоге выставили посмешищем, отмечают пользователи Сети.



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