Мир в шоке от действий обезумевшего Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Вторник 11 декабря
Лента новостей
10:03
Барановскую схватил за грудь известный ведущий
09:28
Ученые рассказали, как рост влияет на секс
22:00
Началась подготовка к обрушению Крымского моста
21:58
Меган Маркл погрузят в транс прямо перед родами
21:51
Седокова сообщила о преследовании перед Новым годом
21:40
В Перми после столкновения со столбом автомобиль разорвало на части
21:28
В Саратове найден мертвым известный бизнесмен
21:21
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
21:18
"Меня использовали": обиженный девушками Табаков сделал заявление
21:04
Затравленный Петросян встал грудью за партнершу Бузову
20:59
В Удмуртии водитель грузовика насмерть сбил пешехода
20:50
Раскрыта причина задымления в петербургском метро
20:38
Отправивший мать в больницу Ефремов устроил дебош
20:37
Москвичка нашла в гараже трупы мужа и его любовницы
20:28
Пьяный водитель врезался в уличный фонарь в Ижевске
20:19
Как убрать растяжки: найдены самые эффективные методы
20:17
В Татарстане из-за неисправной печи сгорел мужчина
20:01
Под Москвой в квартиру к женщине пробрался голубь-"форточник"
19:26
Бросившая пожилого отца звезда группы "Сливки" пришла к Борисову за наследством
19:24
Кержакова и Тюльпанову отправили к наркологу
19:18
В Башкирии мужчина и женщина отравились угарным газом
18:51
Клоун из цирка: Васильева удивила внешним видом после удара по голове
18:48
Семенович экстренно прервала отпуск из-за обильной течи
18:21
В Калуге школьники украли новогодние украшения из библиотеки
18:10
"Жди проблем": Дробыш стал жертвой гнусного шантажа
18:09
Дочь пожелтевшей звезды "Отпетых мошенников" молит Малахова о помощи
17:35
Саша Бортич выставила напоказ огромный живот
17:32
Жуткое ДТП в Бурятии унесло жизни пяти человек
17:30
Группа "Кватро" отпразднует 15-летний юбилей в Кремле
17:24
В Москве зверски избили известного блогера
17:15
Шепелев раскрыл шокирующую правду о похитившей миллионы Максаковой
17:14
Москвичей предупредили о возвращении морозов
17:02
Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
16:54
Заглянувшего в супермаркет Порошенко смешали с грязью
16:50
Табаков распек известных актеров за бегство из России
16:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 декабря 2018 года
16:12
Ангелоподобная дочь Маликова довела россиян до исступления
16:11
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
16:08
В Якутии при пожаре погибли дети
16:03
"Называется эскортом": Водонаева набросилась на Боню за ее поведение
16:00
В Башкирии ребенок упал в ведро с кипятком и умер
15:57
Под Волгоградом пьяный агроном забил мать
15:56
Душераздирающее заявление Федосеевой-Шукшиной для дочерей
15:46
Бабушка все время плачет: Екатеринбург потрясла дерзкая кража чихуа-хуа
15:40
"Морщинистая бабка": Розенбаум не узнал обколотую Малышеву
15:37
Под Тюменью голодный мужчина украл продукты и спрятался в сугробе
15:37
"Я никуда не попадал": Панин опроверг сообщения об аварии
15:32
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель
15:25
Известный актер жестко высмеял Терезу Мэй
15:23
Омич угнал фургон ритуальных услуг и напился
15:17
В Нижнем Новгороде произошел пожар
15:15
В Москве сообщили об угрозе взрыва на Ленинградском вокзале
15:10
В ТЦ под Ростовом выбросили новорожденного
15:02
Валерия сделала серьезное заявление о свадьбе дочери
14:54
Победительницу конкурса "Миссис Москва – 2018" затравили в соцсетях за обман
14:53
Загитова взорвалась из-за критики ее выступления на Гран-при
14:37
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
14:31
Юрий Николаев отметит юбилей на сцене Крокуса
14:30
Безработный задушил москвича шнурком и пришел с повинной в полицию
14:20
Попавшая на операционный стол Началова едва не погибла
14:17
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
14:00
Волочкова поставила на место приставшего к ней богача
14:00
Гребенщикова и Булдаков еле унесли ноги от пьяной Дорониной и безобразной оргии
13:55
Шикарная модель "засветила" грудь на рынке (видео)
13:46
Дженнифер Лопес появилась на публике в "детском" наряде
13:45
Россиян возмутила недешевеющая красная икра
13:27
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах
13:20
Власти запретят врачам и учителям принимать подарки
13:17
Потерявший 40 кг Семчев борется со смертельно опасной болезнью
13:03
Горячая мексиканка с роскошным декольте получила корону "Мисс мира – 2018"
12:58
Ангарский маньяк получил второй пожизненный срок и лишился звания
12:30
Примирившаяся с Питтом Джоли неожиданно похорошела
12:28
Новые данные о состоянии госпитализированного Лещенко
12:22
"Я младше его дочери": откровения юной любовницы Кая Метова
12:15
Как отметить Новый год и не растолстеть
12:13
Пышные похороны Кобзона и Табакова взбудоражили народ
12:10
Бренд Misha Combearzon отметил свой первый юбилей
12:10
Умер самый мускулистый в мире кенгуру
12:05
Глафира Тарханова вышла в свет после рождения четвертого ребенка
11:36
Шоу рэпера Басты запретили на YouTube
11:33
Длительный сон назвали смертельно опасным для человека
11:28
Красота внутри: как состояние кишечника влияет на кожу
11:06
Сообщили о новом ребенке в семье Дмитрия Маликова
11:03
Известную модель изуродовал стоматолог
10:58
Несчастную Зарубину вышвырнули после подлых интриг Малинина
10:50
Телеканал "Россия 1" подсунул Бузову в пару одинокому Петросяну
10:28
Отец прилюдно вылил на беременную Меган Маркл ушат помоев
10:24
Известный певец посмеялся над провалившейся Собчак
10:20
Шокирующий поворот в деле отравленных Скрипалей
10:09
"Это ужас": у девушки "пополз" нос после дорогостоящей пластики
09:35
Галкин оказался копией деда Пугачевой
09:32
27-летний актер из "Возвращения Мухтара" умер от рака
09:23
Мамаева показала ласки мужа с любовницей (видео)
08:21
Дочь скрывает от Орбакайте страшную тайну
08:19
Выехала скорая: Панин попал в аварию
08:17
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
17:59
"Вы совершаете колоссальную ошибку": меняющего новогодние огоньки Эрнста предупредили
17:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 декабря 2018 года
16:58
"Не потянул": Порнозвезда Беркова бросила актера Стоянова
16:31
Новый участник угрожал звезде "Дома-2" с ножницами в руках
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
"Вы совершаете колоссальную ошибку": меняющего новогодние огоньки Эрнста предупредили
"Уши вянут": россиян взбесили дикие нападки на Путина
Несчастную Зарубину вышвырнули после подлых интриг Малинина
Политика

Мир в шоке от действий обезумевшего Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Разорвавший договор о дружбе с Россией обезумевший Петр Порошенко находится в отчаянии, пытаясь обеспечить свое переизбрание. В мире оценили деструктивные действия украинского президента.
прочитано 624 раза

Петр Порошенко находится в некотором отчаянии относительно того, как сделать так, чтобы быть переизбранным. Отсюда непрерывная эскалация ситуации в военной и экономической областях, полагает бельгийский политолог Нина Башкатов.

ПО ТЕМЕ

Путин обсудил с Меркель буйство пьющего Порошенко

Порошенко официально разорвал дружбу с Россией

Заглянувшего в супермаркет Порошенко смешали с грязью

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперт назвала Россию легкой темой для украинского президента, по которой он может достичь консенсуса с Западом. "Даже притом что Запад смущают некоторые его решения, он закрывает на это глаза, поскольку поддерживает его длительное время", – сказала политолог в интервью РИА Новости.

Но Запад уже прозревает. Много европейцев, особенно в политических кругах, понимают, что Порошенко идет по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уверена бельгийский эксперт.

Накануне, 10 декабря, президент Украины поставил свою подпись под законом о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ утратит силу 1 апреля 2019 года. В Кремле сожалеют об этом решении и считают его нарушением интересов украинского народа.

Всеобъемлющий договор о дружбе между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во время государственного визита Бориса Ельцина. Документ закреплял принципы стратегического партнерства во всех областях и сферах. Вероятно, следующим шагом Порошенко станет разрыв дипломатических отношений с Россией, полагают политологи.

Автор: Александр Комаров11 декабря 2018, 09:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

В Донбассе заявили о химической атаке Украины
Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Лукашенко поставили ультиматум после хамства в адрес Путина
Порошенко слезливо нажаловался Эрдогану на Путина

Шоу-бизнес

Новый удар: дочери Ларисы Гузеевой нужна операция
Скандал с госпитализацией матери Ефремова получил неожиданный поворот
Меган Маркл погрузят в транс прямо перед родами
"Меня использовали": обиженный девушками Табаков сделал заявление

Проишествия

Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
В театре Калягина придумали опасную игру с мобильниками
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Политика

Путин обсудил с Меркель буйство пьющего Порошенко

Одной из тем разговора стали украинские моряки
Регионы

Началась подготовка к обрушению Крымского моста

Власти поддержали паромную переправу
Шоу-бизнес

"Разведенка запела": Рита Дакота жестко припечатала Ольгу Бузову

Певица не считает, что сравнивать ее с бывшей женой Дмитрия Тарасова было бы правильно
Общество

Ученые рассказали, как рост влияет на секс

Высокие мужчины, оказывается, считают себя хорошими любовниками

Гороскоп

Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные
Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз

Фоторепортажи

Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель
Горячая мексиканка с роскошным декольте получила корону "Мисс мира – 2018"
Глафира Тарханова вышла в свет после рождения четвертого ребенка

Спорт

Загитова взорвалась из-за критики ее выступления на Гран-при
Туктамышева подсказала Загитовой секрет успеха
Оскорбленный Глушаков обвинил жену в мошенничестве
Наша школа: английские футболисты пошли по стопам Кокорина и Мамаева

Регионы

Началась подготовка к обрушению Крымского моста
Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru