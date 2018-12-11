Мир в шоке от действий обезумевшего Порошенко

Разорвавший договор о дружбе с Россией обезумевший Петр Порошенко находится в отчаянии, пытаясь обеспечить свое переизбрание. В мире оценили деструктивные действия украинского президента.

Петр Порошенко находится в некотором отчаянии относительно того, как сделать так, чтобы быть переизбранным. Отсюда непрерывная эскалация ситуации в военной и экономической областях, полагает бельгийский политолог Нина Башкатов.

Эксперт назвала Россию легкой темой для украинского президента, по которой он может достичь консенсуса с Западом. "Даже притом что Запад смущают некоторые его решения, он закрывает на это глаза, поскольку поддерживает его длительное время", – сказала политолог в интервью РИА Новости.

Но Запад уже прозревает. Много европейцев, особенно в политических кругах, понимают, что Порошенко идет по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уверена бельгийский эксперт.

Накануне, 10 декабря, президент Украины поставил свою подпись под законом о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ утратит силу 1 апреля 2019 года. В Кремле сожалеют об этом решении и считают его нарушением интересов украинского народа.

Всеобъемлющий договор о дружбе между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во время государственного визита Бориса Ельцина. Документ закреплял принципы стратегического партнерства во всех областях и сферах. Вероятно, следующим шагом Порошенко станет разрыв дипломатических отношений с Россией, полагают политологи.