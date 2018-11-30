Путин отказался слушать бредни загнанного в угол Порошенко
Своей провокацией в Керченском проливе, когда военные корабли Украины без предупреждения и разрешения вошли в наши территориальные воды, Петр Порошенко загнал себя в угол. С российской стороны последовала адекватная ситуации реакция, и теперь президенту Незалежной остается только нелепо оправдываться и ждать решения Владимира Путина.
Но обсуждение пока не состоялось, что и можно было предположить. По словам Климкина, МИД России также не желает решать этот вопрос. "Последний раз, когда я виделся с Лавровым, он сказал мне, что у него нет мандата говорить о каких-либо освобождениях. Это не его тема и это должно проходить на уровне уполномоченных по правам человека", – цитирует украинского министра "УНИАН".
Павел Климкин добавил, что украинская сторона хочет сделать все, чтобы в ситуацию вмешался Красный Крест. "Мы обсуждаем с нашими друзьями все, что возможно. Задача максимум – просто вернуть их как можно быстрее домой", - заявил украинский министр.
Сегодняшний анекдот от Ильи:— тупо (@xolodec_) 30 ноября 2018 г.
"Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал."
Смеяться после слова лопата
Напомним, после инцидента в Керченском проливе лидер Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 30 дней. Это может повлиять на проведение президентских выборов, которые назначены на 31 марта 2019 года.
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