Обколотый Порошенко набросился на Путина

Президенту Украины Петру Порошенко нравится война. Еще бы, ведь она позволяет списать все провалы во внутренней политике на "агрессивную Россию", которая мешает двигаться в "светлое европейское будущее". Мир с Москвой, заявил лидер Незалежной, невозможен, поскольку Кремль, полагает он, не изменит политику в отношении Украины.



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