Обколотый Порошенко набросился на Путина
"Если спросить у любого украинца, какой мир нужен Украине – на условиях возврата Донбасса и Крыма, или на условиях капитуляции, то каждый скажет, что мир на условиях капитуляции категорически неприемлем", - сказал Порошенко в интервью на телеканале ZIK.
По его словам, большинство украинцев выступают за возврат территории политическими средствами, а не военными. "Если предложить Путину мир в обмен на территории, не будет ни мира, ни территории", - добавил лидер Незалежной.
Затем Порошенко пустился в привычную демагогию про солидарность всего мира с Украиной, про санкции, которые "рвут в клочья" российскую экономику. Заодно он в очередной раз призвал Россию вывести войска из Донбасса. То, что там нет подразделений Российской армии, признали даже западные страны, но у Порошенко своя реальность.
Пользователи Сети не устают потешаться над украинским лидером. "Он там наверняка колется чем-то забористым. Иначе чем еще объяснить тот бред, который он постоянно озвучивает?" – задается вопросом пользователь Twitter Константин Симонов.
Порошенко заявил, что примирение с Россией невозможно, поскольку "агрессия Кремля все равно не закончится". Он там наверняка колется чем-то забористым. Иначе чем еще объяснить тот бред, который он постоянно озвучивает?— Константин Симонов (@ich_Mitra) 17 октября 2018 г.
Негативную реакцию у комментаторов вызвало также поведение президента Незалежной после взрыва в Керчи. Порошенко выразил сожаление родным и близким погибших, а спустя несколько минут начал с улыбкой обсуждать провокационные выходки украинских представителей в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Подобная реакция на трагедию в соседней стране возмутила даже украинцев. "Две фотографии с разницей в секунды. Тут он скорбит о трагедии в Керчи. Тут – те же и там же – веселится и принимает в дар резиновые изделия. Как?!" – поражается экс-депутат Верховной рады Кирилл Куликов.
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