Где деньги, Петя? – Трамп схватил за горло воришку Порошенко
Оба юриста последние годы тесно сотрудничали с Рудольфо Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорка, который считается близким соратником Трампа. Поездка широко не афишируется, однако примечательна личностью визитеров, пишет киевское издание "Страна".
Как гласят открытые источники, Паппалардо имеет большую юридическую практику в рамках дел по Закону о коррупции за рубежом, а также об отмывании денег, мошенничестве и тому подобных деяниях. Ридер в бытность Билла Клинтона главой американской администрации занимал должность министра обороны, до сих пор сохраняя связи с военным ведомством.
Между тем цели юристов на Украине пока неизвестны. Источники газеты предполагают, что американцы вполне могут быть заинтересованы в сборе информации о коррупции в политической элите Незалежной, включая президента Петра Порошенко.
Сейчас Украина находится в состоянии "спящей" страны, когда Запад дает денег только на поддержание штанов, но не на развитие - коррупция мешает— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 15 сентября 2018 г.
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И в тот самый момент, когда в Киев прибыли американские ревизоры, СМИ Незалежной раскопали информацию о незаконном обогащении украинского лидера, который зарабатывает миллионы долларов на нелегальной застройке Рыбальского полуострова в Киеве элитной недвижимостью.
Напомним, в апреле на теневые схемы Петра Порошенко обратила внимание финансовая разведка США. Как отмечал журналист Александр Дубинский, американцы решили проверить бизнес президента Украины, в том числе его связи с Россией.
В связи с этим эксперты не исключили, что до конца этого года Соединенные Штаты составят новый санкционный список, куда войдут представители политической элиты Незалежной.
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