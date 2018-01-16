Невестка жестко подставила Порошенко

Руководство грузинского телеканала "Рустави 2", где было обнародовано письмо президента Украины Петра Порошенко директору Федеральной службы безопасности (ФСБ), прокомментировало шумиху вокруг скандального документа. Первые лица канала настаивают на подлинности опубликованного письма.



По словам генерального директора "Рустави 2" Николоза Гварамии, документ был получен семь недель назад от источника, который не имеет отношения ни к Украине, ни к России, ни к Грузии. "Невестка – ахиллесова пята вашего президента. Он по поводу невестки выдает много неточной информации. Говорил, что она киевлянка, а оказалось, что она из Санкт-Петербурга", – заявил он.

Гварамия обвинил Порошенко в искажении информации относительно того, что старший сын главы украинского государства Алексей познакомился с будущей женой в 2011 году во Франции. "Они знали друг друга до этого, по нашей информации из России. По нашим данным, их связь началась гораздо раньше. И этот визит Порошенко (в 2007-м. – Прим. ред.) был в семью этой девушки", – подчеркнул гендиректор "Рустави 2".

По его словам, украинцы должны задать своему президенту вопрос, зачем конкретно он ездил в 2007 году в Санкт-Петербург. "Это был его чартер, личный визит, а не визит по бизнесу. Ездил к семье этой девушки или к какой-то другой – он пока не говорит", – добавил Гварамия. Он подчеркнул, что подлинность письма украинского лидера директору ФСБ подтвердила графологическая экспертиза.





Напомним, 13 января грузинский телеканал опубликовал письмо Порошенко от 2007 года, когда его не пускали в Россию. В нем главный кондитер Незалежной брал на себя обязательство не вредить нашей стране, неукоснительно соблюдать ее законодательство "и не принимать участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации".

Обнародованный документ прокомментировали в пресс-службе администрации украинского лидера. Там заявили, что бумага является фейком, "изготовленным российскими спецслужбами".





На Украине подобным оправданиям не поверили. Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что готовит обращение в Службу безопасности Украины по поводу государственной измены главы Незалежной.

"Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году", – объяснил свои мотивы народный избранник.

Алексей Порошенко – украинский политик и бизнесмен, старший сын главы Незалежной. Он родился в Киеве в 1985 году. Супруга Порошенко-младшего – Юлия Алиханова, топ-менеджер консалтинговой фирмы McKinsey & Company. Их свадьба состоялась в сентябре 2013 года.

