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Политика

Порошенко пришел в ужас от предложения Путина

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Balk
Руководство Украины во главе с президентом страны Петром Порошенко испугалось предложения российского лидера Владимира Путина о вводе миротворческого контингента в Донбасс. Об этом заявил политолог Олег Неменский.
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По словам эксперта, одобрение предложения Владимира Путина потребует от Петра Порошенко и его сторонников признания факта, что конфликт с Донецкой и Луганской народными республиками – это внутреннее дело Украины. "То есть то, что этот конфликт носит не межгосударственный статус, имеет гражданский характер, а его причиной являются внутренние украинские противоречия", – цитирует его издание "Экономика сегодня".

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Кроме того, подчеркивает он, согласие с предложением российского лидера фактически уничтожит всю пропагандистскую линию Киева, который на протяжении последних трех лет утверждал, что Украина в Донбассе якобы воюет с Россией. "Также из этого вытекает необходимость для Киева сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском", – уверен политолог.

По его словам, именно этого нынешние украинские власти боятся больше всего. "Это выставит украинскую власть полными лжецами, что крайне опасно для Киева в свете нынешних рейтингов, которые ничтожны при наличии огромных антирейтингов", – сказал Неменский. При этом аналитик подчеркнул, что это касается не только управляющих страной политиков, но и вообще всего нынешнего политического "бомонда" Незалежной.


Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямене, предложил разместить миротворческий контингент вдоль линии соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов ополченцев в Донбассе. Глава государства отметил, что это поспособствует разрешению продолжающегося уже три с половиной года конфликта. "Наличие миротворцев – даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого", – сказал Путин.

В отличие от Киева, в Донбассе предложение президента России поддержали. Вместе с тем глава Донецкой республики Александр Захарченко отметил, что говорить о миротворцах в регионе можно лишь после того, как Украина выполнит взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства. "В любом случае мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны", – сказал он.

Автор: Иван Поляков7 сентября 2017, 17:38

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