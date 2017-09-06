Порошенко нашел ловкий способ избежать выборов

Украинские власти объявили о намерении изменить название силовой операции в Донбассе. Вместо антитеррористической операции заместитель министра по делам беженцев Юрий Грымчак предлагает назвать эти действия операцией по обороне Украины.

Наименование силовой операции украинских военных в Донбассе давно вызывает вопросы. Эксперты уверены: некорректно называть антитеррористической операцию, направленную против структур и групп людей, которые международным сообществом никогда не признавались террористами.

Киев объявил о намерении изменить название, однако ближе к реальному положению дел оно не станет – именовать происходящее на востоке Украины предлагается операцией по обороне. Специалисты не сомневаются, что такая постановка вопроса согласована с президентом страны.

"Если соответствующий закон будет принят, тогда получится, что Украину обороняют от кого-то, то есть, по сути, это уже военный конфликт. А там уже следующий шаг – сказать, что это война. А это уже качественно другое название", – цитирует НСН киевского политолога Олега Соскина. По его словам, так появится предлог для расширения властных полномочий руководства государства.

"В военный период невозможно проводить выборы – ни президентские, ни парламентские. Это очень важно и для Порошенко, и для "Народного фронта", "Удара", "Солидарности". Если бы были выборы, они бы проиграли Саакашвили и оппозиции", – пояснил эксперт. Однако вместе с тем Киев получит эскалацию конфликта, милитаризацию страны, ограничение прав и свобод граждан, необходимость введения военного положения.

"А раз военное положение – начинают действовать законы военного времени. Может изыматься частная собственность, бизнес могут заставить работать на войну. Запрет демонстраций, митингов, свободы слова. Все это очень серьезно", – предупредил Соскин. Такой шаг ни на Украине, ни у ее европейских партнеров поддержки не найдет. "Единственная страна, которая считает, что это очень выгодно, – Соединенные Штаты Америки", – заключил специалист.

