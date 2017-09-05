Заявление Путина о Донбассе напугало Киев

Украинские власти отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о вводе миротворческого контингента в зону конфликта в Донбассе. В Киеве выступили с критикой данной инициативы, в своей типичной манере бросившись обвинять Москву во всех смертных грехах.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что развертывание миротворцев ООН в регионе позволит восстановить мир и безопасность в Донбассе. Тем не менее, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны, Киев против присутствия представителей России в составе миротворческого контингента.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сказала, что о размещении миротворцев на линии соприкосновения "не может быть и речи". По ее словам, "голубые каски" должны быть введены на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. "Их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе", – отметила она, добавив, что Москва пытается исказить саму идею миротворческой миссии.



Напомним, президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне заявил, что наличие миротворцев на линии соприкосновения вооруженных сил Украины и отрядов самопровозглашенных республик пошло бы на пользу разрешению продолжающегося уже несколько лет конфликта. "Наличие миротворцев – даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого", – сказал глава российского государства.





В Донбассе, в свою очередь, заявили, что готовы рассматривать такой вариант. Вместе с тем, отметил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, говорить о миротворческом контингенте в регионе можно только после выполнения Украиной ее обязательств в рамках минских соглашений. "В любом случае мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны", – сказал он.

Стоит отметить, что предложение ввести миротворцев в Донбасс звучало еще в 2015 году. Тогда с инициативой выступил президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что внешнеполитическое ведомство страны подготовило для этого все необходимые документы.

