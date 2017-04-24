Порошенко зовет иностранных военных в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Он предложил обсудить ввод миротворческих сил в Донбасс.

В пресс-службе главы украинского государства сообщили, что Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон отметили "важность выполнения Россией минских договоренностей". При этом стороны выразили обеспокоенность "в связи с опасным развитием событий в Донбассе".

"Президент предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", – заявили в пресс-службе. Также Порошенко призвал к сохранению "единой политики относительно антироссийских санкций до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины".

Ранее американский госсекретарь пообещал, что США не допустят никаких "пакетных договоренностей" по решению ситуации на Украине и в Сирии. Порошенко поблагодарил его за поддержку в борьбе против "агрессии" России.

Украинский лидер не первый раз просит у Запада миротворческой помощи. По его словам, лучшим вариантом для урегулирования конфликта на юго-востоке страны является "полицейская миссия Евросоюза". "Уверены в том, что это будет наиболее эффективным, наиболее оптимальным гарантом в ситуации, когда слово мира не соблюдается", – пояснили в пресс-службе Порошенко.

Триває телефонна розмова з держсекретарем США Тіллерсоном pic.twitter.com/tllKXWMAR6 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 апреля 2017 г.

Напомним, что украинские власти в июне 2016 года распространили информацию о поддержке Россией вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе. Тогда глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Киев одержим идеей вооружить миротворцев. "Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но нечистоплотно передергивать то, о чем говорят на высшем уровне – нет", – подчеркнул он.