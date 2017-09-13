Эрдоган оправдался перед Трампом за сделку с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко ответил критикам из Вашингтона. Штатам не понравилась сделка Анкары с Москвой по покупке российских зенитно-ракетных систем С-400.

Выступая перед мэрами турецких городов в Анкаре, Эрдоган сказал, что "мы сами хозяева в своем доме". "Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше", – сказал турецкий лидер.

Он также напомнил, что после отказа США и Израиля поставлять Турции боевые беспилотники Анкара разработала и начала выпускать их сама. Тогда этот шаг тоже вызвал обеспокоенность в Вашингтоне.

Напомним, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 в Турцию. Турецкая сторона уже перечислила первый взнос за комплексы, а в Москве тем временем подчеркнули, что поставки вооружений отвечают российским геополитическим интересам.

В США действия Эрдогана раскритиковали. Министерство обороны заявило, что лучшим вариантом для Турции была бы система противоракетной обороны, совместимая с вооружениями НАТО, сообщает РИА Новости.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" не имеет аналогов в мире. Он способен поражать на больших высотах самолеты и баллистические ракеты. Россия поставляет такие системы также в Китай, а всего, по сообщению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Москва получила около десяти заявок на С-400.

Отношения Москвы с Анкарой прошли испытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны.

После долгих дипломатических консультаций и личной встречи лидеров России и Турции в отношениях государств наметилось потепление, которое сейчас переросло в заключение долгосрочного контракта на поставку комплексов С-400.

Эксперты называют подписанный с Турцией контракт важным шагом в военно-техническом сотрудничестве двух стран. Его реализация может занять до двух лет.