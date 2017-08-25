Германия отомстила Эрдогану за атаку на Меркель

Власти Германии высказались против того, чтобы Турция вступила в Евросоюз пока ее возглавляет Тайип Эрдоган. По их мнению, сейчас Анкара движется в противоположную от западных ценностей сторону.

"Это не значит, что мы не хотим их, но турецкое правительство при Эрдогане быстро движется в противоположную сторону от того, что представляет Европа… Абсолютно ясно, что Турция в нынешнем состоянии не станет членом ЕС", – заявил Bild министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Кроме того, он порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на турецкие курорты. "Вы не можете это сделать со спокойной душой", – предупредил он.

Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц также заявлял, что с нынешним руководством вступление Анкары в Евросоюз невозможно и к 2023 году, когда будет отмечаться 100 лет с момента образования современной Турции.

Напомним, отношения Брюсселя и Анкары ухудшились после того, как в стране произошла попытка вооруженного переворота. Евросоюз раскритиковал реакцию Эрдогана на путч и массовые аресты граждан. В результате вступления Турции в Евросоюз оказалось приостановлено.







