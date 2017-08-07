Трамп придумал месть для Порошенко
"Его уже поддержали все лидеры политических организаций, которых взяли на контракт лоббистские агентства США", – цитирует эксперта НСН. По его словам, у украинского лидера достаточно недоброжелателей и откровенных врагов. "Но все хотят убрать его чужими руками. Есть Саакашвили, который готов это сделать", – пояснил Соскин.
Политолог считает, что бывший президент Грузии заручился поддержкой нескольких стран, в том числе США, Польши и Литвы. А судебное разбирательство, которое обещал инициировать Саакашвили из-за лишения его украинского гражданства, вполне соответствует интересам этих стран, прежде всего Соединенных Штатов, уверен эксперт. "Руками Саакашвили в этой комбинации Трамп может это сделать. Это отличный инструмент", – сказал он.
Механизм здесь такой, считает аналитик: в процессе открытого судебного разбирательства Саакашвили "сольет" огромное количество компромата на украинского президента и его семью. После этого, полагает Соскин, Порошенко не останется ничего другого, как уйти в отставку. "Иначе его ждет очень плохое будущее. Я думаю, он уже попал на крючок", – добавил эксперт.
Ну а пока судебное разбирательство не началось, бывший президент Грузии находит себе утешение в графических редакторах, где он рисует фотожабы на Порошенко. На днях Саакашвили опубликовал у себя на Facebook картинку, где украинский лидер изображен в пограничной форме с фотографией самого Саакашвили. У ног "пограничника Порошенко" сидит овчарка.
Напомним, 25 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании и помощи кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Глава Белого дома также заявил, что необходимо провести расследование вмешательства Киева в выборы.
Бывший губернатор Одесской области был лишен украинского гражданства 26 июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, "гастроли грузинского цирка-шапито" затянулись, и угрожают безопасности украинского государства. "Прощай, обдолбаный Мишка, прощай", – поглумился депутат. Сам Саакашвили заявил, что будет бороться за возвращение ему гражданства.
Стоит отметить, что проблемы в Незалежной у бывшего грузинского лидера начались еще в конце прошлого года. Тогда он ушел с поста главы Одесской области. Кроме того, он позволил себе ряд критических высказываний о Порошенко и его окружении, обвинив их в потакании коррупции.
Лишение одиозного политика украинского гражданства вызвало большой общественный и политический резонанс в Незалежной. Так, по словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, случившееся – позор для страны. Она уверена, что таким шагом глава государства пытается укрепить свою власть. А некоторые активисты пошли еще дальше: они призвали выходить на Майдан и протестовать против решения Порошенко. Украинского лидера при этом пригрозили утопить в золотом унитазе.
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