Трамп придумал месть для Порошенко

Лишенный украинского гражданства бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получит поддержку от Запада как орудие против президента Петра Порошенко. Такое мнение высказал украинский политолог Олег Соскин.

"Его уже поддержали все лидеры политических организаций, которых взяли на контракт лоббистские агентства США", – цитирует эксперта НСН. По его словам, у украинского лидера достаточно недоброжелателей и откровенных врагов. "Но все хотят убрать его чужими руками. Есть Саакашвили, который готов это сделать", – пояснил Соскин.

Политолог считает, что бывший президент Грузии заручился поддержкой нескольких стран, в том числе США, Польши и Литвы. А судебное разбирательство, которое обещал инициировать Саакашвили из-за лишения его украинского гражданства, вполне соответствует интересам этих стран, прежде всего Соединенных Штатов, уверен эксперт. "Руками Саакашвили в этой комбинации Трамп может это сделать. Это отличный инструмент", – сказал он.





Механизм здесь такой, считает аналитик: в процессе открытого судебного разбирательства Саакашвили "сольет" огромное количество компромата на украинского президента и его семью. После этого, полагает Соскин, Порошенко не останется ничего другого, как уйти в отставку. "Иначе его ждет очень плохое будущее. Я думаю, он уже попал на крючок", – добавил эксперт.

Ну а пока судебное разбирательство не началось, бывший президент Грузии находит себе утешение в графических редакторах, где он рисует фотожабы на Порошенко. На днях Саакашвили опубликовал у себя на Facebook картинку, где украинский лидер изображен в пограничной форме с фотографией самого Саакашвили. У ног "пограничника Порошенко" сидит овчарка.





Напомним, 25 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании и помощи кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Глава Белого дома также заявил, что необходимо провести расследование вмешательства Киева в выборы.

Бывший губернатор Одесской области был лишен украинского гражданства 26 июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, "гастроли грузинского цирка-шапито" затянулись, и угрожают безопасности украинского государства. "Прощай, обдолбаный Мишка, прощай", – поглумился депутат. Сам Саакашвили заявил, что будет бороться за возвращение ему гражданства.





Стоит отметить, что проблемы в Незалежной у бывшего грузинского лидера начались еще в конце прошлого года. Тогда он ушел с поста главы Одесской области. Кроме того, он позволил себе ряд критических высказываний о Порошенко и его окружении, обвинив их в потакании коррупции.

Лишение одиозного политика украинского гражданства вызвало большой общественный и политический резонанс в Незалежной. Так, по словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, случившееся – позор для страны. Она уверена, что таким шагом глава государства пытается укрепить свою власть. А некоторые активисты пошли еще дальше: они призвали выходить на Майдан и протестовать против решения Порошенко. Украинского лидера при этом пригрозили утопить в золотом унитазе.

