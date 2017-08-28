Зависимого от соцсетей Трампа поучили управлять страной

Депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Элис Вайдель дала пару советов президенту США Дональду Трампу. По ее мнению, глава Белого дома уделяет слишком много внимания социальным сетям.

"Если бы у меня был список желаний, то я бы хотела, чтобы Дональд Трамп делал меньше публикаций в Twitter и скромнее справлялся со своей государственной ответственностью", – полагает член Бундестага. Вместе с тем она отметила, что журналисты представляют главу Белого дома в "абсолютно преувеличенном" образе.

Напомним, ранее сотрудники администрации американского лидера обвинили его в нарциссизме. По их мнению, президент Соединенных Штатов читает только те документы, в которых упоминается его имя.

Чиновники также полагают, что Трамп не может долго концентрироваться даже на важной информации. По словам сотрудников Белого дома, американский лидер предпочитает документы, размер которых не превышает одного бумажного листа. При этом они подчеркивают, что туда приходится добавлять всевозможные рейтинги, графики и даже картинки.





Кроме того, ранее в американских СМИ появилась информация, что Трамп якобы страдает болезнью Альцгеймера. Однако позже экс-советник главы Белого дома Роджер Стоун опроверг эти сообщения, заявив, что никогда не замечал у американского лидера соответствующих симптомов.

Также американские средства массовой информации, которые уже неоднократно были замечены за распространением фейковых новостей о главе Белого дома, неоднократно сообщали и о некоторых других странностях поведения миллиардера. Как писала ранее газета Daily Mail, Трамп постоянно передвигает предметы, находящиеся перед ним на столе. По мнению таблоида, это может говорить о наличии психического заболевания у политика.

