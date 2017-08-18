Эрдоган решил добить "утопающую" Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усилил противостояние с канцлером Ангелой Меркель. Он обратился к имеющим немецкое гражданство этническим туркам, призвав их не голосовать за партию главы германского правительства на предстоящих в сентябре выборах.

По его словам, ведущие немецкие партии – Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а также "зеленые" – противники Анкары.

"Я призываю не голосовать за партии, которые проявили агрессивное и неуважительное отношение к Турции, я предлагаю проучить их на избирательных участках", – обратился к германским туркам Эрдоган.

Его призыв может серьезно подорвать позиции Меркель, и это притом что наблюдатели отмечают падение популярности немецкого канцлера в последнее время. Так, рейтинг одобрения правительства снизился на десять пунктов, составив 59%. Лично Меркель поддерживают еще меньше немцев – 45%.





Стоит отметить, что Эрдоган уже не первый раз обращается к проживающим в Германии этническим туркам. Весной этого года он призвал не голосовать за Меркель, поскольку германские власти игнорируют просьбы Анкары предоставить данные о проживающих в Германии курдах, которых Турция подозревает в экстремизме. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – заявил тогда Эрдоган.





В Берлине назвали обвинения абсурдными. Дальнейшей деградации двусторонних отношений способствовала ситуация вокруг авиабазы Инджирлик в Турции, где находился контингент немецких военнослужащих. Депутаты бундестага захотели посетить военный объект и ознакомиться с условиями быта солдат. Однако Анкара отказалась пустить немецких парламентариев. В итоге Берлин заявил о переводе своих военнослужащих в Иорданию.