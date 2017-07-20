Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Четверг 20 июля
Лента новостей
19:49
На МКС может попасть любой желающий
19:28
Большинство призывников из Москвы приходят в военкомат сами
19:10
Хакеры украли 32 миллиона долларов криптовалютой
18:50
Принца бросили за решетку за драку
18:37
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
18:23
Россиянку забили насмерть в Испании
18:17
Водитель Maserati бросил машину после ДТП со стрельбой
18:15
В США взбунтовались против антироссийских санкций
18:13
В Подмосковье борец с коррупцией попался на взятке в 49 млн рублей
17:45
Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи
17:35
Старенький Mercedes Жириновского угодил в новый скандал
17:22
Как отнимают деньги у населения
17:01
Морского черта из Мавритании задержали в Петербурге
16:54
Пять правил секса на одну ночь
16:38
Попугай дал "показания" по делу об убийстве
16:19
Кейт Миддлтон привезли в онкоцентр
16:13
Лолита Милявская назвала звезду "Дома-2" обезьяной
16:13
Бугаев-Африка набросился на Учителя из-за Цоя
16:04
Путин трогательно поздравил 90-летнюю Алексееву
16:03
Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики
15:45
Банк "Открытие" выплачивает страховку вкладчикам "Югры" дистанционно
15:34
Рассекречен дизайн эксклюзивной версии Lada Vesta Cross
15:29
Молодая жена Краско о связи с другим мужчиной
15:28
Число соискателей президентских грантов побило все рекорды
15:22
Авиабилеты без багажа станут дешевле в России
15:10
Известный певец в психбольнице в тяжелом состоянии
15:09
Грудной ребенок попал в больницу из-за спиннера
15:08
Пять самых жутких городов-призраков
15:01
Дизайнер Елизавета Телешева учит девушек нравиться себе
14:53
Жара идет на Москву
14:50
Жертвой стрельбы в Киеве стал убийца
14:43
Пойман облизавший москвичку узбек-девственник
14:22
В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым
14:19
Юлия Барановская увезла детей из России
14:14
Дерзкий журналист удивил Кремль наглым вызовом Путину
14:07
Мария Кожевникова о третьем ребенке
14:05
Французскую певицу убило током на сцене
13:52
Соблазнительная Фандера подшутила над Лыковым
13:51
Божена Рынска снялась голой в ванне
13:32
Основатель Apple объяснил высокую цену iPhone
13:26
Такая Дума нам нужна
13:20
В Зеленограде после расставания с подругой погибла школьница
13:07
Украине предсказали превращение в безлюдную пустыню
13:06
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
13:02
Москва – европейский лидер по темпам прироста продолжительности жизни
12:57
Большой Фестиваль Италии пройдет в Москве
12:56
Вайкуле не смогла родить из-за болезни
12:55
Жириновский разнес выступивших на "золотой" свадьбе артистов
12:54
Собачья привязанность обусловлена слабоумием
12:25
Садальский отказался от денег Шепелева
12:20
Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
12:20
Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров
12:01
Отец странно отреагировал на третьи роды Кожевниковой
12:00
Солист ансамбля погиб в ДТП на Ямале
12:00
Какие шансы оставил Маккейну рак мозга
11:53
Шлепанцы признали опасными для здоровья
11:28
Главные кинопремьеры недели
11:27
В Москве орудует маньяк-лизун
11:20
Россиянина расстреляли из Калашникова в Киеве
11:09
Бывший муж-инвалид Ларисы Долиной ждет смерти
10:54
Грабитель со шприцем напал на московский офис
10:51
Россияне стали реже умирать от алкоголя
10:48
Ветлицкая рассказала о жизни в Испании
10:36
Москву необычно украсят ко Дню города
10:34
Российский кутюрье создал платье за 900 тыс. рублей
10:26
Директор магазина в Сибири объяснил отказ брать на работу гея
10:21
Чего стоит избегать в постели мужчинам
10:13
Кожевникова тайно родила третьего ребенка
10:08
Авторы "Игры престолов" снимут новый сериал
09:45
Голый фокусник из Японии заразил Сеть похабными трюками
09:41
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
09:41
Покинувшую страну Натали обругали за обвисшую грудь
09:14
Россиянам простят триллион долгов
09:08
Россия оказалась в конце списка комфортных стран для пенсионеров
08:56
ЦБ отозвал лицензию у крупного московского банка
08:54
Любовница Тарасова показала сына
08:51
В Москве в водосточном колодце нашли труп мужчины
08:34
Все завизжали от бегемотов Королевой
08:28
На севере Москвы в ДТП двое полицейских получили серьезные травмы
08:15
Под Москвой водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП
08:06
Известный российский актер скончался в возрасте 56 лет
21:59
Пропавший ребенок прошел десять километров перед смертью
21:58
К Земле несется опасный огромный астероид
21:53
Серябкина прокомментировала свой уход из группы Serebro
21:47
Последствия страшной аварии с пятью жертвами попали на видео
21:43
Пенсионер получил ожог из-за купленной в магазине минералки
21:35
Полина Гагарина с детьми переезжает
21:30
За дело "пьяного" мальчика возьмется Минобороны
21:25
В Москве мужчина устроил стрельбу в подъезде
21:16
В Турции выкопали "древнейший смайлик" (фото)
20:55
У младенца вырос нос размером с кокос
20:36
Госдума и Кнессет осудили героизацию фашизма
20:35
Савченко объявила о создании собственной партии
20:32
Зачем Николаю Баскову нелепый пиар со свадьбой
20:29
Наталья Подольская красиво ответила Аните Цой
20:23
Саудиты несколько часов допрашивали девушку из-за короткой юбки
20:02
В Москве беременная девушка погибла в страшной аварии
19:42
В США демократы натравили ФБР на дочь Трампа
19:36
Водитель обругал сбитого мальчика и скрылся (видео)
19:14
Россиянам пообещали снижение цен на овощи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Садальский отказался от денег Шепелева
Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи
Что стало с Ириной Понаровской
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
Политика

Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана

Ангела Меркель. Фото: Thomas Lohnes/Gettyimages.ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необходимым ужесточение политики в отношении Турции. По ее словам, это вынужденная мера в условиях сложившейся в двухсторонних отношениях ситуации.
прочитано 834 раза

Как отметил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, Берлин намерен пересмотреть экономическую политику в отношении Анкары. Это может затронуть ряд крупных инвестиционных программ.

ПО ТЕМЕ

Меркель жестко унизила Эрдогана

Эрдоган решил свергнуть Меркель

Эрдоган угрожает Меркель по телефону

 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Официальной причиной такого шага в Германии называют арест правозащитников в Турции. На этом фоне внешнеполитическое ведомство ФРГ ужесточило требования к своим гражданам для посещения этой страны. "Представленные главой МИД ФРГ меры в отношении Турции ввиду сложившейся ситуации необходимы и обязательны", – передает слова Меркель официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт.

Резкое обострение отношений между Берлином и Анкарой началось в марте этого года. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к живущим в Германии туркам. Он призвал их не голосовать за кандидатуру Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах.

Ангела Меркель и Реджеп Эрдоган. Фото: Adam Berry/Gettyimages.ru

Столь резкому заявлению предшествовало игнорирование немецкими властями данных о нескольких тысячах проживающих в Германии курдах, которых официальная Анкара считает экстремистами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – заявил Эрдоган.

В Берлине незамедлительно отреагировали на этот недружелюбный выпад. Официальный представитель Меркель Штеффен Зайберт заявил, что обвинения против немецкого канцлера абсурдны и она "не намерена участвовать в игре провокаций".

Ангела Меркель и Реджеп Эрдоган. Фото: Sean Gallup/Gettyimages.ru

Дальнейшей деградации двухсторонних отношений способствовала ситуацию вокруг авиабазы Инджирлик, находящейся на юге Турции недалеко от границы с Сирией. На этом военном объекте располагаются немецкие самолеты-разведчики, участвующие в антитеррористической операции западных стран в соседней арабской республике.

В конце мая глава германского правительства предъявила ультиматум Эрдогану. Причиной стал отказ Анкары допустить на авиабазу депутатов Бундестага, желающих ознакомиться с бытом военнослужащих. Немецкая сторона потребовала от Турции изменить свое решение. Эрдоган ответил отказом, после чего Берлин заявил о переводе своих военнослужащих с Инджирлика на базу в Иордании.

Автор: Иван Поляков20 июля 2017, 17:08

Политика

Кравчук покопался в грехах Порошенко
Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана
Порошенко потерял покой из-за больного раком Маккейна
Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве

Шоу-бизнес

Винокур заразился после близкого контакта с Моисеевым
Подчиненный Корчевникова пожаловался на разборки и увольнения
Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи
Кейт Миддлтон привезли в онкоцентр

Проишествия

Французскую певицу убило током на сцене
Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров
В Москве орудует маньяк-лизун
Россиянина расстреляли из Калашникова в Киеве

Lifestyle

Бугаев-Африка набросился на Учителя из-за Цоя
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
Главные кинопремьеры недели
Шоу-бизнес

Ветлицкая рассказала о жизни в Испании

Певица оставила откровенный пост в соцсети
Шоу-бизнес

Кожевникова тайно родила третьего ребенка

Артистка стала многодетной матерью
Шоу-бизнес

Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи

Скандально известное торжество внесло раскол в ряды артистов
Hi-tech

На МКС может попасть любой желающий

Google совместно с NASA разработали уникальный проект

Гороскоп

Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка
Полина Гагарина с детьми переезжает
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года

Фоторепортажи

Юлия Барановская увезла детей из России
Соблазнительная Фандера подшутила над Лыковым
Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг

Спорт

Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
Роналду станет отцом в третий раз за год
Шарапова заткнула за пояс Роналду

Регионы

В Подмосковье борец с коррупцией попался на взятке в 49 млн рублей
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
Грудной ребенок попал в больницу из-за спиннера
Директор магазина в Сибири объяснил отказ брать на работу гея
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru