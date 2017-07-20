Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необходимым ужесточение политики в отношении Турции. По ее словам, это вынужденная мера в условиях сложившейся в двухсторонних отношениях ситуации.

Как отметил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, Берлин намерен пересмотреть экономическую политику в отношении Анкары. Это может затронуть ряд крупных инвестиционных программ.



Официальной причиной такого шага в Германии называют арест правозащитников в Турции. На этом фоне внешнеполитическое ведомство ФРГ ужесточило требования к своим гражданам для посещения этой страны. "Представленные главой МИД ФРГ меры в отношении Турции ввиду сложившейся ситуации необходимы и обязательны", – передает слова Меркель официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт.

Резкое обострение отношений между Берлином и Анкарой началось в марте этого года. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к живущим в Германии туркам. Он призвал их не голосовать за кандидатуру Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах.





Столь резкому заявлению предшествовало игнорирование немецкими властями данных о нескольких тысячах проживающих в Германии курдах, которых официальная Анкара считает экстремистами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – заявил Эрдоган.

В Берлине незамедлительно отреагировали на этот недружелюбный выпад. Официальный представитель Меркель Штеффен Зайберт заявил, что обвинения против немецкого канцлера абсурдны и она "не намерена участвовать в игре провокаций".





Дальнейшей деградации двухсторонних отношений способствовала ситуацию вокруг авиабазы Инджирлик, находящейся на юге Турции недалеко от границы с Сирией. На этом военном объекте располагаются немецкие самолеты-разведчики, участвующие в антитеррористической операции западных стран в соседней арабской республике.

В конце мая глава германского правительства предъявила ультиматум Эрдогану. Причиной стал отказ Анкары допустить на авиабазу депутатов Бундестага, желающих ознакомиться с бытом военнослужащих. Немецкая сторона потребовала от Турции изменить свое решение. Эрдоган ответил отказом, после чего Берлин заявил о переводе своих военнослужащих с Инджирлика на базу в Иордании.

