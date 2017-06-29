Меркель жестко унизила Эрдогана
О решении Берлина объявил глава внешнеполитического ведомства. Зигмар Габриэль заявил, что считает такое выступление Эрдогана в Германии невозможным. "Конституционное законодательство позволяет нам принять такое решение", – привел аргумент глава немецкой дипломатии. Представитель правительства страны Штеффен Зайберт подтвердил, что запрет уже согласован с канцлером Ангелой Меркель.
Отношения между Анкарой и Берлином в последнее время стремительно ухудшаются. Не так давно Эрдоган призвал турок, живущих в Германии, голосовать против Меркель на предстоящих осенью 2017 года выборах. Поводом для резкого заявления стало игнорирование немецкими властями запросов турецкого правительства о нескольких тысячах проживающих в Германии курдах, которых официальная Анкара считает террористами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – сказал Эрдоган.
На это заявление отреагировал официальный представитель Ангелы Меркель, сказавший, что обвинения против канцлера абсурдны и она не намерена участвовать в игре провокаций. Тем временем в СМИ появилась информация о том, что власти Германии могут запретить въезд в страну турецким политикам после недружественных высказываний Эрдогана.
Немецкие власти запретили Эрдогану брать охранников на саммит G20https://t.co/Zrr16UdzOK#Эрдоган #G20 #Германия #безопасность pic.twitter.com/hQ7IZSANcM— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 25 июня 2017 г.
В марте 2017 года лидер Турции уже обвинял Берлин в пособничестве терроризму. Это произошло после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в Анкаре подозревают в связях с боевиками. Кроме того, в начале марта МИД Турции вызвал посла Германии из-за отмены выступления турецкого министра юстиции Бекира Боздага.
Самому турецкому лидеру въезд в Германию для участия в
саммите G20 (Турция
входит в "Большую двадцатку") никто не закрывал, а вот его охранникам
власти страны уже включили красный свет. Как пишет Die Welt, они опасаются повторения инцидента,
произошедшего во время визита Эрдогана в США. Тогда в ходе конфликта,
разгоревшегося между сторонниками и противниками турецкого лидера, его охранники затеяли драку.
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