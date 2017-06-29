Меркель жестко унизила Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган не сможет обратиться к своим соотечественникам с трибуны G20. Германское правительство запретило президенту Турции выступать на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

О решении Берлина объявил глава внешнеполитического ведомства. Зигмар Габриэль заявил, что считает такое выступление Эрдогана в Германии невозможным. "Конституционное законодательство позволяет нам принять такое решение", – привел аргумент глава немецкой дипломатии. Представитель правительства страны Штеффен Зайберт подтвердил, что запрет уже согласован с канцлером Ангелой Меркель.

Отношения между Анкарой и Берлином в последнее время стремительно ухудшаются. Не так давно Эрдоган призвал турок, живущих в Германии, голосовать против Меркель на предстоящих осенью 2017 года выборах. Поводом для резкого заявления стало игнорирование немецкими властями запросов турецкого правительства о нескольких тысячах проживающих в Германии курдах, которых официальная Анкара считает террористами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – сказал Эрдоган.

На это заявление отреагировал официальный представитель Ангелы Меркель, сказавший, что обвинения против канцлера абсурдны и она не намерена участвовать в игре провокаций. Тем временем в СМИ появилась информация о том, что власти Германии могут запретить въезд в страну турецким политикам после недружественных высказываний Эрдогана.

В марте 2017 года лидер Турции уже обвинял Берлин в пособничестве терроризму. Это произошло после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в Анкаре подозревают в связях с боевиками. Кроме того, в начале марта МИД Турции вызвал посла Германии из-за отмены выступления турецкого министра юстиции Бекира Боздага.

Самому турецкому лидеру въезд в Германию для участия в саммите G20 (Турция входит в "Большую двадцатку") никто не закрывал, а вот его охранникам власти страны уже включили красный свет. Как пишет Die Welt, они опасаются повторения инцидента, произошедшего во время визита Эрдогана в США. Тогда в ходе конфликта, разгоревшегося между сторонниками и противниками турецкого лидера, его охранники затеяли драку.

