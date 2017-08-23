Трампу объявили импичмент
Посланник Госдепартамента по вопросам науки Дэниел Каммен ушел в отставку, написав перед этим на имя президента Дональда Трампа заявление. Его текст состоит из семи абзацев и если сложить их первые буквы, то получится слово IMPEACH (импичмент). Каммен опубликовал свое заявление в Twitter.
В письме экс-чиновник обвинил Трампа в деструктивных тенденциях, в частности, в том, что тот не осудил ультраправых за столкновения в Шарлоттсвиле, а также объявил о выходе страны из Парижских соглашений по климату.
Дэниел Каммен – профессор Калифорнийского университета и директор лаборатории по возобновляемым источникам энергии. Последние 20 лет он параллельно работал в американских органах власти, в том числе, и в Госдепе.
Между тем, угроза реального импичмента нависла над Трампом
уже с первых дней его президентства. Сейчас ситуация еще больше обострилась
после событий в Шарлоттсвиле. Хештег #ImpeachTrump собрал за последние
несколько дней около миллиона твитов по всему миру и вошел в топ самых
популярных в США, Великобритании, Индии и Арабских Эмиратах. Примечательно, что в Штатах его использовали как республиканцы, так и демократы. Таким образом, американская политическая элита фактически неофициально объявила своему президенту импичмент.
Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t— Daniel M Kammen (@dan_kammen) 23 августа 2017 г.
Напомним, что комментируя события в Шарлоттсвилле, Трамп сказал, что плохие парни есть с обеих сторон. По его словам, демонстранты, вышедшие на митинг без разрешения, несут такую же ответственность, как и неонацисты. После этого заявления от Трампа отвернулись многие медиаресурсы, которые до этого его поддерживали.
Влиятельная газета New York Times написала, что "поведение Трампа стало непрогнозируемым и вызывающим беспокойство, его позиция всегда основана на мести и реванше, пусть и украшенными красивыми словами".
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