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Политика

Трампу объявили импичмент

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Ушедший в отставку американский чиновник зашифровал в своем заявлении на увольнение слово "импичмент". В Белом доме пока не отреагировали на этот демарш.
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Посланник Госдепартамента по вопросам науки Дэниел Каммен ушел в отставку, написав перед этим на имя президента Дональда Трампа заявление. Его текст состоит из семи абзацев и если сложить их первые буквы, то получится слово IMPEACH (импичмент). Каммен опубликовал свое заявление в Twitter.

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В письме экс-чиновник обвинил Трампа в деструктивных тенденциях, в частности, в том, что тот не осудил ультраправых за столкновения в Шарлоттсвиле, а также объявил о выходе страны из Парижских соглашений по климату.

Дэниел Каммен – профессор Калифорнийского университета и директор лаборатории по возобновляемым источникам энергии. Последние 20 лет он параллельно работал в американских органах власти, в том числе, и в Госдепе.

Между тем, угроза реального импичмента нависла над Трампом уже с первых дней его президентства. Сейчас ситуация еще больше обострилась после событий в Шарлоттсвиле. Хештег #ImpeachTrump собрал за последние несколько дней около миллиона твитов по всему миру и вошел в топ самых популярных в США, Великобритании, Индии и Арабских Эмиратах. Примечательно, что в Штатах его использовали как республиканцы, так и демократы. Таким образом, американская  политическая элита  фактически неофициально объявила своему президенту импичмент.


Напомним, что комментируя события в Шарлоттсвилле, Трамп сказал, что плохие парни есть с обеих сторон. По его словам, демонстранты, вышедшие на митинг без разрешения, несут такую же ответственность, как и неонацисты. После этого заявления от Трампа отвернулись многие медиаресурсы, которые до этого его поддерживали.

Влиятельная газета New York Times  написала, что "поведение Трампа стало непрогнозируемым и вызывающим беспокойство, его позиция всегда основана на мести и реванше, пусть и украшенными красивыми словами".

Автор: Александр Комаров23 августа 2017, 20:31
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