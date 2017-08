Трампу объявили импичмент

Посланник Госдепартамента по вопросам науки Дэниел Каммен ушел в отставку, написав перед этим на имя президента Дональда Трампа заявление. Его текст состоит из семи абзацев и если сложить их первые буквы, то получится слово IMPEACH (импичмент). Каммен опубликовал свое заявление в Twitter.

В письме экс-чиновник обвинил Трампа в деструктивных тенденциях, в частности, в том, что тот не осудил ультраправых за столкновения в Шарлоттсвиле, а также объявил о выходе страны из Парижских соглашений по климату.

Дэниел Каммен – профессор Калифорнийского университета и директор лаборатории по возобновляемым источникам энергии. Последние 20 лет он параллельно работал в американских органах власти, в том числе, и в Госдепе.

Между тем, угроза реального импичмента нависла над Трампом уже с первых дней его президентства. Сейчас ситуация еще больше обострилась после событий в Шарлоттсвиле. Хештег #ImpeachTrump собрал за последние несколько дней около миллиона твитов по всему миру и вошел в топ самых популярных в США, Великобритании, Индии и Арабских Эмиратах. Примечательно, что в Штатах его использовали как республиканцы, так и демократы. Таким образом, американская политическая элита фактически неофициально объявила своему президенту импичмент.



Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t