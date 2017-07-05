В Польше произошел пророссийский переворот

Шокирующий поворот официальной идеологии в Польше зафиксировали местные провластные СМИ. "Польский вагон" прямо на глазах прицепляют к поезду, идущему на Восток. А врагом становится Европейский союз.

Ставшие привычными польскому уху антироссийские высказывания раздаются в Варшаве все реже, правящие политики перестали обвинять Москву в смоленской катастрофе, тревожатся журналисты. Особенно обеспокоены они тем, что в первых рядах наметившегося поворота – те, кого считали отъявленными русофобами.

"Самая интересная новизна состоит в том, что исчезает путинская Россия в качестве врага "патриотического лагеря". У Польши, которая находится под властью партии "Право и справедливость", уже нет врага на востоке. Враг на Западе – Евросоюз, корпорации, Франция, Германия – и в прозападной среде в Польше – СМИ, третий сектор, культура. Партия "Право и справедливость" передвинула фронт с линии Буга на Одер", – пишет в издании Gazeta Wyborcza Яцек Жаковский.

Главная цель правящей партии сегодня – дать отпор Западу, пишет издание. Резкость этого поворота шокирует. Особенно тот факт, что в первом ряду сидит Антони Мачеревич. "Уверенный и спокойный – несмотря на то, что появилась книга Томаша Пентка "Мачеревич и его тайны", которая подытоживает известные и открывает новые агентско-путинско-мафиозные связи министра обороны Польши", – продолжает автор.

Как отмечает издание, из риторики партии "Право и справедливость" в последнее время исчезла даже тема "смоленского покушения", вина за которое, по версии Варшавы, должны была лечь на Туска и Путина. Главной виноватой стала бывшая премьер-министр Польши Эва Копач. "Ее мнимая вина снимает ответственность с Путина. Даже если что-то плохое сделали люди Путина, то виноваты в этом люди Туска – потому что не досмотрели", – объясняет автор.

Все эти процессы, по мнению автора, могут означать явный переход от критики "российско-немецкого" к созданию "трамповско-путинского кондоминиума"? Утвердиться в этом можно в четверг, когда в Варшаву приедет Дональд Трамп.

"Если президент США – молча или напрямую – одобрит замещение в Польше и в Венгрии демократии западного типа электоральной системой путинского типа – и одновременно поддержит "Трёхморье", то есть блок постсоветских стран против Запада - это будет означать возвращение США к ялтинской геополитике", – считает автор. По его мнению, дело идет к возрождению российской сферы влияния в Восточной Европе.