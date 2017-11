На Западе жестко унизили истерящий из-за Крыма Киев

Ситуация с истерикой Киева относительно публикации в газете The New York Times карты Украины без Крыма получила развитие. В редакции крупнейшего американского ежедневника наотрез отказались менять изображение по просьбе Незалежной.

Газета The New York Times не будет переделывать иллюстрацию, поскольку она отвечает всем правилам редакционной политики. В статье под заголовком Putin's bridge to Crimea may carry more simbolism than traffic ("Мост Путина в Крым принесет больше символизма, чем траффика") Крым изображен в том же цвете, что и остальная территория страны, а граница между полуостровом и Украиной обозначена пунктирной линией.

Как отметил в беседе с РБК один из авторов материала Иван Нечепуренко, по такому же принципу в редакции оформляются и другие карты со спорными территориями. К примеру, Голанские высоты, оспариваемые Сирией и Израилем, или Кашмир, из-за которого уже не один десяток лет спорят Индия и Пакистан.

Сама статья рассказывает о строящемся Крымском мосте как о мегапроекте президента России Владимира Путина. Авторы материала отмечают, что объект имеет огромное символическое значение для всей страны.

Журналисты приводят также мнения простых крымчан, которые отмечают, что за время Украины полуостров пришел в полный упадок, а после воссоединения с Россией начал возрождаться. Запуск моста, по мнению авторов, окончательно подтвердит претензии Москвы на Крым.

Киев, который так любит рассказывать о своей дружбе с Западом, явно не ожидал такого удара в спину. Тем более что крупнейшая американская газета в своих материалах как о Крыме, так и о Донбассе в большинстве случаев принимает точку зрения украинских властей.

Крим не є "спірною" територією. Це тимч окупов територія України. Окупант відомий-РФ. Звернемось до @nytimes. Помилки мають бути виправлені — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 ноября 2017 г.

Кажется, что первой из шокового оцепенения вышла пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца. На своей странице в Twitter она назвала полуостров "временно оккупированной территорией", а Россию, соответственно, "оккупантом".





Впрочем, на территории самой Незалежной регулярно публикуются карты страны без Крыма. Так, в начале года в магазинах Харькова появились детские развивающие карты "Страны+Флаги+Столицы", на которых полуостров изображен частью России.

На упаковке указано, что игра предназначается для детей от шести месяцев, и развивает у них зрительную память и знание географии. При этом в типографии, в которой выпускаются карты, позднее заявили, что такая карта появилась в результате ошибки дизайнера.