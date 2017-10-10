Крым осадил предателя Эрдогана
Многие эксперты уверены, что слова Реджепа Тайипа Эрдогана не следует воспринимать серьезно. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов отметил, что заявление турецкого лидера на ситуацию в России никак не повлияет.
"Думаю, это было востребовано прежде всего со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал. Самому ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы видим по другим встречам, поездкам и переговорам", – цитирует его RT.
"Просто здесь нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией. Хотя и эти отношения осложняются, перспектива их развития заметно ухудшается", – подчеркнул Мурадов.
"Эрдоган – человек, как мы знаем, гибкий. Он, когда надо будет, успешно поменяет позицию", – заключил крымский чиновник.
Let's take a nap until Petro Poroshenko finishes answering journalists' questions.— Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) 9 октября 2017 г.
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Напомним, что свое видение ситуации турецкий лидер озвучил всего через несколько дней после встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которой главы двух стран признали друг друга друзьями. Многие восприняли это как предательство. Впрочем, всеобщее внимание привлекли не слова Эрдогана, а его отчаянная попытка побороть сонливость на пресс-конференции с Порошенко.
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