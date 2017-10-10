Крым осадил предателя Эрдогана

На встрече с украинским коллегой Петром Порошенко президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает суверенитет Незалежной и не признает воссоединение Крыма с Россией. Власти полуострова быстро нашлись с ответом.

Многие эксперты уверены, что слова Реджепа Тайипа Эрдогана не следует воспринимать серьезно. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов отметил, что заявление турецкого лидера на ситуацию в России никак не повлияет.

"Думаю, это было востребовано прежде всего со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал. Самому ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы видим по другим встречам, поездкам и переговорам", – цитирует его RT.

"Просто здесь нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией. Хотя и эти отношения осложняются, перспектива их развития заметно ухудшается", – подчеркнул Мурадов.

"Эрдоган – человек, как мы знаем, гибкий. Он, когда надо будет, успешно поменяет позицию", – заключил крымский чиновник.

Let's take a nap until Petro Poroshenko finishes answering journalists' questions.

���� pic.twitter.com/IsXIrPYzDl — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) 9 октября 2017 г.

Напомним, что свое видение ситуации турецкий лидер озвучил всего через несколько дней после встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которой главы двух стран признали друг друга друзьями. Многие восприняли это как предательство. Впрочем, всеобщее внимание привлекли не слова Эрдогана, а его отчаянная попытка побороть сонливость на пресс-конференции с Порошенко.