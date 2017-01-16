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На Московской бирже приостановлены торги

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На фондовом рынке Московской биржи приостановлены торги. Сбой произошел в 14:34 мск.  

"Причины уточняются", – пояснили в пресс-службе организации. Возобновлены торги были в 15:20. В это время система стала доступна для снятия ранее выставленных заявок, передает "Газета.ru".

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