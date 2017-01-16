Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов

На платформе станции Московского метрополитена "Новоясеневская" был обнаружен подозрительный предмет, передает "Интерфакс". Была проведена эвакуация, на поверхность вывели порядка 300 человек. В настоящий момент, отметил представитель экстренных служб города, ожидается прибытие саперов.