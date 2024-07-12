Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" в "Музеоне" удивит гостей разнообразием программы

На территории парка будут работать разнообразные мастер-классы, лекции, спортивные и интерактивные занятия.

Масштабный летний форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» на несколько недель превратит парк искусств «Музеон» в город в городе. Гости смогут найти для себя занятие по душе. Планируется организовать занятия серфингом, лекции, игры для детей, площадки для домашних животных. Фестиваль завершится 8 сентября.

Пространство «Территории будущего. Москва 2030» в парке искусств «Музеон» станет отражением концепции программы «Мой район», разработанной по поручению Сергея Собянина для равного качества жизни горожан во всех уголках столицы. При реализации проекта особое внимание уделялось основным принципам: шаговая доступность и максимальное внедрение передовых технологий.

Любителям активного отдыха предложат посетить спортивный объект «Серфинг». На территории многофункциональной площадки располагаются два бассейна, комфортная территория отдыха, уличные тренажеры и арт-объекты. На объекте пройдут разнообразные мастер-классы под руководством опытных инструкторов.

Для тех, кто любит искусство, подготовлено культурное пространство «Киногород». Гости смогут прогуляться по улице середины XX века и ознакомиться макетом сцены Театра имени М.Н. Ермоловой. Для всех желающих пройдут мастер-классы по актерскому мастерству и покажут экранизации фрагментов таких фильмов, как «Летучая мышь», «Принцесса цирка», «Берегись автомобиля», «Сильва» и «Карнавал».

Для любителей изучать космос организовано пространство «Планетарная станция». Гости узнают, как сейчас реализуется национальная стратегия по развитию космической индустрии. Здесь можно будет увидеть космическую оранжерею с растениями и формами белковой жизни, рассмотреть скафандры в больших колбах, изучить движение планет Солнечной системы, познакомиться с умными роботами и работой нейросети.

Для любителей прошлого откроется научное пространство «Эволюция». Здесь посетители за несколько часов пройдут путь, на который у планеты Земля ушли сотни миллионов лет. Для детей и взрослых организуют мастер-классы по археологии, биологии и химии.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет более чем на 30 площадках по всему городу.