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Четверг 13 июля

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ВДНХ примет международные соревнования по конному спорту

ВДНХ примет международные соревнования по конному спорту
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Российской сборной бросят вызов спортсмены из восьми стран: Сирии, Пакистана, Кувейта, Катара, Индии, Ирана, Казахстана и Белоруссии.

В Москве с завидным постоянством проходят всевозможные мероприятия на любой вкус и для любого возраста. Жители и гости российской столицы практически каждый день могут посетить творческие, интеллектуальные или спортивные события. Время от времени город принимает масштабные фестивали и международные соревнования.

Так, с 21 по 23 июля на ВДНХ пройдут международные соревнования по конному спорту. Всадники продемонстрируют гостям главной выставочной площадки страны мастерство верховой езды, свою скорость, ловкость, меткость, а также навыки владения спортивным оружием. Вход свободный.

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ российской сборной бросят вызов спортсмены из восьми стран: Сирии, Пакистана, Кувейта, Катара, Индии, Ирана, Казахстана и Белоруссии. Судить соревнования будут международные специалисты из Омана, Йемена, Египта, Ирака, Судана, Иордании, ЮАР и России.

Кстати, посетители ВДНХ смогут насладиться не только мастерством всадников, но и их уникальными национальными костюмами. Следить за согреваниями по тентпеггингу впервые можно будет в зоне исторических выводных кругов. Коники в традиционных для их стран нарядах на высокой скорости поразят установленные на земле мишени — пеги.

Откроются международные соревнования в пятницу, 21 июля. В 16:00 состоится жеребьевка с последующей тренировкой. В 17:00 зрители смогут увидеть участников в ходе проездки. Однако во всей красе команды явятся гостям ВДНХ на следующий день.

В субботу, 22 июля, в 13:30 стартует парад спортсменов, одетых в национальные костюмы. В 14:00 конники отправятся на разминку, а уже через полчаса начнется первый этап соревнований. Всадники на скорости сразят мишени различными видами оружия. Награждение призеров запланировано на 18:00.

В воскресенье, 23 июля, с 14:00 конники будут демонстрировать навыки владения саблей, а также меткость и умение ездить на высокой скорости. Победителей наградят в 17:30. На финальном этапе спортивного праздника продут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, всех желающих ждут в 18:00.

13 июля 2023, 15:11
Фото: Агентство "Москва"
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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