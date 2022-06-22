Молодые парламентарии организуют фестиваль в День молодежи

В саду "Эрмитаж" 26 июня состоится фестиваль молодых парламентариев "Москва – молодость". Запланирована насыщенная концертная программа.

Гостей фестиваля ждут активности на любой вкус: мастер-классы по изготовлению фигур из воздушных шаров, росписи по ткани, настольные игры, занятия по йоге, творческие выступления и диджей-сет. Мероприятие организовано силами молодых парламентариев столицы.

Фестиваль стартует в 15 часов 26 июня в саду "Эрмитаж". В 15:10 начнется концертная программа, в 15:30 откроются все локации фестиваля. С 17 до 20 часов пройдет диджей-сет.

По словам директора Центра молодежного парламентаризма Майи Зининой, фестиваль станет примером того, как молодые ребята могут реализовать свои идеи.

"Молодые парламентарии порадуют жителей столицы большим фестивалем – площадка сможет охватить людей разного возраста, сплотить их и задать фееричную атмосферу яркого события", – сказала она.

Молодые парламентарии вносят большой вклад в культурную и досуговую повестку столицы. Помимо прочего, они выступили с идеей проекта "Наш двор – Добрые соседи".

Уже проведены дворовые мероприятия в районах Вешняки, Гольяново, Бутырский, Ростокино, Гагаринский, Коньково, Богородский, Восточный, Алексеевский, Академический, Марфионо и Зюзино.

Соседи могут участвовать в мастер-классах, интеллектуальных играх, лотереях, попробовать свои силы в спортивных состязаниях или проверить знания в увлекательной викторине о Москве. А для самых маленьких подготовлена анимационная программа.

Цель проекта "Наш двор – Добрые соседи" – сделать каждый уголок столицы привлекательным местом для отдыха всей семьей. Мероприятия будут проходить каждые выходные до конца лета при поддержке программы мэра "Мой район". Запланировано 300 встреч во всех районах города.

Еще один значимый проект – "Знатоки района". Его организовывают студенты столичных вузов.

Москвичи могут поучаствовать в викторинах и проверить свои знания об истории родных улиц, скверов и площадей, узнать много интересных фактов. Встречи проводятся под открытым небом, а в случае непогоды – в библиотеках, культурных центрах и районных организациях.

Молодежный парламент Москвы объединяет более двух тысяч девушек и юношей в возрасте от 18 до 30 лет. Они входят в состав молодежных палат, которые действуют во всех районах и поселениях города.