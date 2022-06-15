Проект "Знатоки района" приглашает москвичей на летние викторины

Жители столицы смогут проверить свои знания об истории родных улиц, площадей и скверов на увлекательных викторинах, организованных образовательно-просветительским проектом "Знатоки района". Победителем станет каждый, кто правильно ответит на один из 20 вопросов.

На викторинах жители столицы смогут не только проявить эрудицию, но и узнать много нового об истории родного района. Встречи проводятся под открытым небом, а если на улице разыгралась непогода – в библиотеках, культурных центрах и районных организациях.

Кроме того, проводится интерактивная экскурсия-викторина. Участники узнают много нового о знаковых объектах своего района.

В конце каждый встречи проводится лотерея с призами: сувенирная продукция, сладости, символика программы "Мой район". Дополнительные лотерейные билеты получают победители викторин.

На встречах будет интересно и взрослым, и детям. Для самых маленьких организаторы подготовили вкусные гостинцы и анимацию.

В рамках проекта организован буккроссинг. Каждый участник встречи может оставить книгу на специальном столе или взять понравившуюся книгу с собой.

На каждой встрече будет присутствовать тренер проекта. Перед началом викторины он проведет небольшую танцевальную разминку.

Ближайшие викторины пройдут 17 июня. В 17:00 мероприятие стартует в районе Войковский (Ленинградское шоссе, дом 34, корпус 1), в 18:00 – в Даниловском (улица Хавская, дом 1).

Более подробное расписание можно посмотреть на официальной странице проекта в социальной сети "ВКонтакте" и в районных группах.

Проект "Знатоки района" существует второй год. Мероприятия организовывают студенты столичных вузов. В 2021 году проведено 52 встречи, в этом году – уже 30.

"Знатоки района" – далеко не единственный проект, где москвичи могут встретиться с соседями по району, пообщаться и увлекательно провести время. В День России в столице прошли мероприятия в рамках проекта "Наш двор – Добрые соседи".

Гости участвовали в интеллектуальных играх, мастер-классах, спортивных состязаниях, лотереях, проверяли знания в викторине о Москве. Для самых маленьких подготовили анимационную программу с ростовыми куклами.

Проект организовали молодые парламентарии столицы. Их цель – сделать каждый район Москвы отличным местом отдыха для всей семьи с собственной атмосферой и яркими праздниками.