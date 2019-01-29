Можно ли сломать пенис

В общественном обиходе, в среде непрофессионалов-обывателей, существует множество мифов из самых разных областей знаний: истории, медицины, психологии и так далее. В том числе из интимной сферы. Сегодня мы затронем необычный, пикантный, но острый и актуальный вопрос – а можно ли "сломать" половой член?



Специалист Анджей Грыжевский заявил, что сломать детородный орган нельзя. Однако мужчина может серьезно повредить его внутреннюю оболочку. Эксперт назвал главные симптомы: острая боль, изменение цвета и формы.

"Оказывается, половой член сломать нельзя, но можно повредить белочную оболочку, которая окружает пенис изнутри. Такой "перелом" легко распознать: сначала слышен громкий треск, потом чувствуется острая боль, затем пенис быстро наполняется кровью. Эрекция исчезает, пенис похож на баклажан: и по цвету, и по форме", – отметил он в своей книге "Он. Интимный разговор про тот самый орган".

Писатель вспомнил самые необычные случаи, когда мужчины получали такую неприятную травму. Один из его пациентов случайно упал в душе, а другой – пострадал от мстительного супруга своей возлюбленной.

"У меня был клиент, который мастурбировал в душе, поскользнулся и упал эрегированным членом на бортик. Чаще всего это бывает примерно в таких обстоятельствах. Еще у меня была клиентка, муж которой застукал ее с другим во время свидания в автомобиле. Он так взбесился, что взял конкурента за пенис и резко согнул. Раздался громкий треск, и любовник остался со сломанным членом. Мужчине пришлось проходить долгую реабилитацию", – описывает случаи из практики Грыжевский.

Эксперт также отметил, что повредить орган можно и в следующих ситуациях: когда мужчина "динамично мастурбирует, резко меняет позицию в сексе или переворачиваться со спины на живот при эрекции во сне". Анджей советует всем пострадавшим, которые заподозрили перелом, срочно ехать к врачу, чтобы он зашил поврежденную оболочку.

Грыжевский добавил, что мужчины могут "натирать" свой орган туалетной бумагой. "Многие мужчины привыкли вытирать пенис туалетной бумагой после мочеиспускания, а ею тоже можно повредить кожу головки. К тому же некоторые марки туалетной бумаги пропитываются ароматизаторами, что может вызвать раздражение", – заключил он.