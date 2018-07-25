Ученые нашли метод сезонного увеличения пениса

Бурные дискуссии в соцсетях вынудили американских врачей взяться за предмет спора. Небывалую активность пользователей вызвал вопрос одного из них: не замечали ли его коллеги мужского пола, что летом половой орган становится больше?

Пост исследователя вызвал предсказуемую реакцию: измерять размеры своего достоинства в разных температурных условиях бросились все подписчики аккаунта. Путем многочисленных и продолжительных экспериментов пытливые представители сильного пола выяснили: автор прав. Член действительно больше в жару.

Открытие возбудило участников исследования – что требовало продолжения деятельности, выяснения причин явления и его научного обоснования. Тем более, что, как оказалось, увеличивается в размерах не только член, но и яички. Тут в дело вступили врачи, до этого момента с интересом следившие со стороны за активностью энтузиастов. И подтвердили: "эффект летнего пениса" исследователям не почудился, он существует. Заключение, конечно, не могло не порадовать активистов.

Публикация от Николай Солошин (@nikolaisoloshin) 24 Июл 2018 в 5:57 PDT

Уролог Николай Стешин пояснил изданию "МК", что из-за высокой температуры кровеносные сосуды полового члена расширяются и набухают - а их обладателю кажется, что гениталии стали больше. На холоде же мускулы мошонки подтягиваются, зрительно сокращая пенис. Это необходимо, чтобы поддерживать температуру выживания сперматозоидов. А повышенный приток крови к половым органам в теплую погоду, естественно, повышает и мужское либидо.