Чем грозит замужество с "пополамщиком"

Этимология слова "пополамщик" рисует в воображении скаредного брюзгу, который не расстается с калькулятором даже во сне и, прищурившись, расчетливо заглядывает даме в кошелек. Подогревают фантазию многочисленные форумы, где женщины изобличают таких мужчин и приводят личные примеры из собственного неудачного опыта, сравнивая их с альфонсами. Сами же представители сильного пола пытаются обороняться, обвиняя женщин в предвзятом к ним отношении, основанном на корысти и меркантилизме.

О том, кто такие "пополамщики" и как узнать их в общей массе, Dni.ru поговорили с преподавателем психологии отношений, блогером Милой Левчук.

По словам эксперта, такого человека лучше всего распознать до начала серьезных отношений, и уж тем более, до брака. "Пополамщик в первую же встречу предложит разделить поровну счет в ресторане, – рассказывает блогер. – Цветы на первом свидании девушка тоже вряд ли увидит, так как его позиция – зачем тратиться на букет, если заранее неизвестно, будет ли у нас секс? В словах такого мужчины периодически проскальзывают обвинительные нотки в адрес всего женского пола. Он любит разглагольствовать о дамской меркантильности, подчеркивая, что от сильной половины человечества барышням нужны только деньги. Представитель этой касты непременно проявит себя в подобном свете".

В дальнейшем пополамщик будет обесценивать вклад своей партнерши в их отношения, подчеркивая, что ее усилия в бытовом смысле ничего не стоят. Женщина столкнется с его мнением, что все дела по дому может выполнить техника – стиральная и посудомоечная машина, мультиварка, микроволновая печь и пылесос, для поддержания порядка ему дешевле нанять домработницу, а свою интимную жизнь он легко может организовать посредством эскорт-услуг. Мила Левчук отмечает, что высказывания на тему "почему я должен тебя содержать?", будут нередки. "Пополамщики ведут раздельный бюджет со своей партнершей, при котором каждый платит за себя. Полное распределение всех трат на две части проявляется до мелочей, вплоть до покупки туалетной бумаги. Мужчина уверен – каждый должен внести свою часть в бюджет, и не важно, что зарплата женщины при этом может быть 100 тысяч рублей, а его всего 20. После работы он предпочитает отдыхать, в то время, как его половина заступает во вторую смену на кухне. Домашние обязанности делить пополам он не собирается", - говорит она.

Хуже всего приходится жене пополамщика, когда ее финансовое положение кардинально меняется по причине смены работы, болезни или декретного отпуска. Подобная ситуация ставит ее в рамки постоянной просительницы, она занимает в долг у собственного мужа на самое необходимое, включая средства личной гигиены. Впоследствии, она должна будет вернуть ему все до копейки. Эксперт подчеркивает, что к декретному отпуску с таким мужем необходимо готовиться заранее, делать накопления, иначе он может обернуться для женщины катастрофой, ведь пополамщик убежден – дети исключительно инициатива жены, а значит и ее проблема.

Важно отметить, что общий бюджет не является критерием, чтобы записать любого мужчину в пополамщики. "Пополамщиком считается муж, который участвует в семейном бюджете в меньшей степени, либо не принимает на себя ответственность за него в случае объективного форс-мажора, - утверждает Мила Левчук. – Вместо того, чтобы принять все заботы по обеспечению семьи на себя, он обязательно начнет упрекать свою половину в недостатке финансов, непременно урежет ее в расходах, а то и вовсе лишит денег. Такой человек обязательно подсчитает все до копейки и запишет женщине в долг".

Мужчину также не стоит относить к категории пополамщиков, если он вдруг стал проявлять подобные качества спустя несколько лет брака. По всей вероятности, он был вполне неплохим супругом, но женщина своим неправильным поведением подтолкнула его к неприятным действиям. "Скорее всего, жена не обсуждала совместный быт с мужем, и не уточняла, каким она хотела бы видеть его в семейной жизни. Мужчина, как правило, проверяет границы вседозволенности, анализируя, насколько он может обнаглеть. Можно ли ему позже возвращаться домой, приносить меньше денег, не работать, оказывать знаки внимания другим женщинам, оскорблять жену и вести себя недостойно. Женщина, которая молча принимает эти ситуации и соглашается с ними, имеет шанс через несколько лет получить мужа пополамщика" – говорит Мила Левчук.

Вступать ли в длительные отношения с пополамщиком, если вдруг любовь, решать каждой женщине самостоятельно. Возможно, кому-то его черты не покажутся чересчур неприятными или неприемлемыми. Однако не стоит забывать, что жизненные обстоятельства переменчивы, и в трудные времена такой мужчина будет думать, прежде всего, о себе.