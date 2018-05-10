Из родившей Миддлтон сделали дойную корову

Мировые бренды сделали миллионную выручку на образах Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Одежда, аналогичная той, в которой появляются на публике будущая жена принца Гарри и герцогиня Кембриджская, расходится как горячие пирожки.

Меган Маркл надела на свой первый официальный выход в свет в качестве невесты принца Гарри длинное пальто Mackage в стиле милитари. Все до единого двубортные пальто этого бренда, стоимостью 750 фунтов (примерно тысяча долларов) каждое, просто смели с прилавков в 20 странах на трех континентах – и всего за одну ночь.

Сумки фирмы Strathberry, изделие которой было в тот день в руках Меган, разошлись и того быстрее – за 11 минут. Запросы от взбудораженных покупателей едва не обрушили сайт интернет-магазина этой компании. Их не остановила цена в 500 фунтов (675 долларов).

Одежда, аналогичная той, в которой представительницы королевской семьи появляются на публике, распродается в магазинах в тот же день за считаные часы. "Продажи пальто бежевого цвета в сети супермаркетов Asda выросли на 300% после того, как герцогиню заметили в похожей вещи марки Burberry", – сообщил "Би-би-си" исполнительный директор консалтинговой компании Brand Finance Дэвид Хей.

Публикация от Kate Middleton (@kate_middleton_duchess) 2 Окт 2016 в 11:33 PDT

Не обошли вниманием шопоголики и двубортный пиджак в стиле милитари – одну из любимых вещей Меган Маркл того же канадского модного дома Mackage. После появления в нем Меган поклонники из 21 страны мира вычистили интернет-магазины за одну ночь.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkleupdates) 6 Апр 2018 в 10:57 PDT

Как отмечает британская радиовещательная корпорация, следят за предпочтениями королевской семьи не только рядовые поклонники. Так, жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына копирует стиль герцогини Кембриджской. 28-летнюю Ли Соль Чжу неоднократно замечали в нарядах, напоминающих одежду жены принца Уильяма.

Компании тем временем подсчитывают прибыль, которую получат в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. По прикидкам аналитиков, магазины заработают только на сувенирной продукции около 203 миллионов долларов.