Кейт Миддлтон дала сыну необычное имя
На официальной страничке Кенсингтонского дворца в Twitter появился пост о том, как принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон назвали третьего ребенка: "Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому Высочеству принцу Луи Кембриджскому".
Многочисленные пользователи Сети немедленно отреагировали на важное заявление. В основном поклонники порадовались за малыша Кейт и Уильяма, отметив, что счастливые родители выбрали для новорожденного необычное и "сильное" имя.
Впрочем, нашлись и те пользователи, кто раскритиковал Кейт и Уильяма за неоригинальность. "Фу, банальщина!", "Луи? Фантазии нет у них, что ли?", "Можно было придумать что-нибудь и получше", – прокомментировали известие подписчики.
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.
The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ
Напомним, утром 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошли без осложнений, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма.
Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. Британский принц говорил журналистам, что будет настаивать на имени Джек, но официального подтверждения это заявление не получило. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м – дочь Шарлотту.
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