В рождении сына Миддлтон увидели дьявольский знак
Красное платье с белым кружевным воротником привело в ужас наблюдателей. В таком наряде щеголяет Розмари в сцене с новорожденным младенцем на руках. "И дело-то ведь не в платье, а в ребенке", – задумались подписчики разоблачителя. "Какой ужас!" – распереживалась женская часть комментаторов.
Триллер "Ребенок Розмари" Романа Полански вышел на экраны в 1968 году. Главная героиня фильма в исполнении Мии Фэрроу тяжело переносит беременность и подозревает, что ее ребенок – дитя дьявола, которого хотят использовать соседи-сатанисты.
Платье для Миддлтон сшила британский модельер Дженни Пакхем. Герцогиня Кембриджская на многих торжественных мероприятиях появляется именно в ее нарядах. Пакхем была автором платьев, в которых Кейт выходила к журналистам после рождения принца Джорджа и принцессы Шарлотты. "Вот к чему приводит незнание классики кинематографа!" – возмущаются пользователи по поводу последнего творения модельера.
Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, родила третьего ребенка 23 апреля. Луи Артур Чарльз стал пятым в очереди на британский престол. Герцогиня вышла к журналистам с ребенком на руках уже через несколько часов после родов.
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