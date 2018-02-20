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Lifestyle

Ученые развенчали семь мифов о сексе

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Хороший секс – лекарство от головной боли и болей в спине. Людям с сердечными заболеваниями также не следует бояться занятий любовью. Ученые опровергли распространенные заблуждения об опасности интимной близости.
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Утверждение, что секс увеличивает риск инфаркта – не более чем миф. Медики обследовали 536 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет, страдающих сердечными заболеваниями. Лишь 0,7% из них признались, что прямо перед инфарктом занимались сексом в течение часа. А подавляющее большинство – 78% – предавались любовным утехам за сутки до сердечного приступа.

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"Даже у тех, у кого сердечный приступ произошел во время секса, он был и так неизбежен", – отметил британский медик Марк Нэптон. Врачи подчеркивают, что чаще мужчины умирали во время секса, изменяя женам, – видимо, от страха, что их благоверные узнают об интрижке.

Опровергли врачи и мнение о том, что секс противопоказан пациентам с больной спиной. Как выяснилось, 84% мужчин и 73% женщин, имеющих проблемы с позвоночником, испытывали после полового акта значительное облегчение. Однако тут есть нюанс – важно выбрать правильную позицию.

Также медики заявили, что зачатию ребенка никак не способствует стояние на голове после полового акта. А вот в критические дни вполне можно забеременеть – так что не стоит пренебрегать противозачаточными средствами, если не планируете пополнение в семье.

Боязнь преждевременных родов из-за полового акта и оргазма также не имеет никаких оснований. Врачи объясняют, что, к примеру, на 20-й неделе беременности секс не может стать причиной досрочного появления ребенка на свет, если шейка матки закрыта. А мочеиспускание перед сексом вовсе не является проверенным методом профилактики мочеполовых инфекций.

Популярная у дам причина отказа от близости – головная боль – теперь не сработает. Медики утверждают, что в пяти случаях из шести бурные любовные утехи полностью излечивают капризных представительниц прекрасного пола, пишет The Daily Mail.

Автор: Андрей Евлампиев20 февраля 2018, 14:34

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