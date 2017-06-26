Где живут самые одинокие мужчины

Специалисты выяснили, в каких регионах России больше всего одиноких мужчин, которые ищут свою вторую половинку на сайте знакомств. Москва заняла в данном рейтинге четвертое место.

Исследование провели сотрудники развлекательной социальной сети "Фотострана". Выяснилось, что городом холостяков по процентному соотношению населения к числу зарегистрированных на сайте знакомств одиноких мужчин является Санкт-Петербург.

Так, более 8% мужчин, проживающих в северной столице, регулярно ищут любовь в интернете, сообщает портал 3652.ru. На втором месте солнечный Крым. Там "показатель одиночества" составил 7,34%.

На третьей позиции Липецкая область (7,16% мужчин). А вот столица России Москва расположилась на четвертом месте в рейтинге. Оказалось, что 6,58% жителей мегаполиса мужского пола пользуются сайтами знакомств.

Далее, рейтинг регионов с самыми одинокими представителями сильного пола распределился следующим образом. На пятом месте Ненецкий автономный округ, далее идет Республика Коми. За ними Ярославская и Псковская области. А закрывают топ Краснодарский и Камчатский края.

Напомним, ранее американские ученые выявили негативные последствия одиночества. Согласно результатам их исследования, постоянное уединение влечет за собой усиление эгоцентризма, которое в итоге ведет к ухудшению здоровья.

Примечательно, что между эгоцентризмом и одиночеством существует обратная связь. Зацикленность человека на собственной точке зрения может сказываться на его социальности. Впрочем, как утверждают эксперты, подобное влияние не слишком велико.