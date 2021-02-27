В Петербурге задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку издания "Baza"

Интернет-издание "Baza" заявило о том, что в северной столице была задержана их штатная сотрудница Мяйле Мачюлите. Сообщается, что журналистка находилась в Петербурге с братом по личным обстоятельствам.
Недавно с ней связался знакомый сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что собирается передать ей некую любопытную информацию. По данным телеграм-канала "Baza", полицейский назначил встречу на Московском вокзале. Уже там девушку задержали сотрудники УСБ МВД. На данный момент местоположение журналистки неизвестно, с ней нет связи.
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