"ИГ" напало на туристов в столице Филиппин

Неподалеку от одной из гостиниц в филиппинской столице Манила прогремел взрыв. Также сообщается, что в этом районе были слышны выстрелы. Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "ИГ", передает ABC News. По неподтвержденным данным, боевики захватили несколько этажей здания.

#BREAKING : Gunfire and explosions reported at popular Resorts World Manila in Pasay City pic.twitter.com/qgfQrshhYp

В результате перестрелки пострадали по меньшей мере 25 человек, их уже доставили в больницы. Многие туристы до сих пор заблокированы в здании гостиницы. "Мы закрыты из-за неизвестных мужчин, устроивших перестрелку. Мы тесно работаем с городской полицией, чтобы обеспечить безопасность наших гостей и работников", – заявил представитель учреждения.

Gunshots can be heard in video taken near Resorts World Manila; police say there are serious injuries. https://t.co/0lLS73nqCt pic.twitter.com/uaILdNdeEu