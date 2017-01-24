За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства.

Лернер рассказала, что в последнее время за ней охотились, о чем она предупреждала полицию. Родной брат Михаила Лернера Дмитрий не исключает, что Светлане могли мстить люди, которых обманул ее супруг.

Поводов для покушения на Светлану Лернер может быть много. Ее супруг Михаил уже давно имеет скандальную репутацию в столичных деловых кругах. Его долги еще в 2008 году уже оценивались в миллиард рублей, передает Life.ru.

Михаил Лернер сам стал жертвой покушения весной 2012 года. Киллер подкараулил бизнесмена у его дома в столичном районе Вешняки и выстрелил в него из пистолета. Пуля попала Лернеру в голень левой ноги.

У Лернера были многочисленные конфликты с партнерами и другими бизнесменами. Так, против него было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" за нарушение условий договора на поставку автомобилей одной из его фирм на 30 миллионов рублей.

Кроме того, в 2012 году Михаил Лернер получил в Тушинском райсуде Москвы пять лет условного срока за крупное мошенничество. Чтобы не выполнять обязательства перед кредитором, Лернер зарегистрировал на жену Светлану фирму "Тренд авто" и перевел здание на нее.

Михаил Лернер также являлся одним из партнеров главы госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса по скандальному проекту инновационного дорожного покрытия "Унирем". В 2009 году по распоряжению Чубайса "Роснано" заключило инвестиционный договор с фирмой-однодневкой ООО "ГК "Новый каучук" на разработку наноасфальта на 1,3 миллиарда руб­лей. Большая часть этих денег пропала, а "Новый каучук", которым владел тесть Михаила Лернера Александр Вершинин, обанкротился.

В 2012 году против Михаила Лернера и Александра Вершинина возбудили дело по статье "Мошенничество". В 2014 году Лернер получил шесть лет лишения свободы, а Вершинин – три года.

Отметим, в обстоятельствах обстрела на МКАД из пистолета 42-летней Светланы Лернер разбираются сыщики из столичного УВД по Восточному округу. В розыск объявлен автомобиль темного цвета.

Женщина находится в реанимационном отделении. По предварительным данным, у Лернер огнестрельное ранение подбородка и нижней губы, а также ушибленные раны затылочной области. Видео из медучреждения опубликован РЕН ТВ.

Напомним, нападение на бизнес-леди произошло на МКАД в Восточном Измайлове. Пострадавшая была за рулем своего автомобиля Ford. Когда она заехала на заправку, к ней подбежал неизвестный мужчина и три раза выстрелил в нее из пистолета. Женщина получила ранение лица.