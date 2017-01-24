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За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

Фото: vk.com/mospolice
На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства.
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Лернер рассказала, что в последнее время за ней охотились, о чем она предупреждала полицию. Родной брат Михаила Лернера Дмитрий не исключает, что Светлане могли мстить люди, которых обманул ее супруг.

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Анатолий Борисович Чубайс председатель правления ОАО "Роснано"

Поводов для покушения на Светлану Лернер может быть много. Ее супруг Михаил уже давно имеет скандальную репутацию в столичных деловых кругах. Его долги еще в 2008 году уже оценивались в миллиард рублей, передает Life.ru.

Михаил Лернер сам стал жертвой покушения весной 2012 года. Киллер подкараулил бизнесмена у его дома в столичном районе Вешняки и выстрелил в него из пистолета. Пуля попала Лернеру в голень левой ноги.

У Лернера были многочисленные конфликты с партнерами и другими бизнесменами. Так, против него было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" за нарушение условий договора на поставку автомобилей одной из его фирм на 30 миллионов рублей.

Кроме того, в 2012 году Михаил Лернер получил в Тушинском райсуде Москвы пять лет условного срока за крупное мошенничество. Чтобы не выполнять обязательства перед кредитором, Лернер зарегистрировал на жену Светлану фирму "Тренд авто" и перевел здание на нее.

Михаил Лернер также являлся одним из партнеров главы госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса по скандальному проекту инновационного дорожного покрытия "Унирем". В 2009 году по распоряжению Чубайса "Роснано" заключило инвестиционный договор с фирмой-однодневкой ООО "ГК "Новый каучук" на разработку наноасфальта на 1,3 миллиарда руб­лей. Большая часть этих денег пропала, а "Новый каучук", которым владел тесть Михаила Лернера Александр Вершинин, обанкротился.

В 2012 году против Михаила Лернера и Александра Вершинина возбудили дело по статье "Мошенничество". В 2014 году Лернер получил шесть лет лишения свободы, а Вершинин – три года.

Отметим, в обстоятельствах обстрела на МКАД из пистолета 42-летней Светланы Лернер разбираются сыщики из столичного УВД по Восточному округу. В розыск объявлен автомобиль темного цвета.

Женщина находится в реанимационном отделении. По предварительным данным, у Лернер огнестрельное ранение подбородка и нижней губы, а также ушибленные раны затылочной области. Видео из медучреждения опубликован РЕН ТВ.

Напомним, нападение на бизнес-леди произошло на МКАД в Восточном Измайлове. Пострадавшая была за рулем своего автомобиля Ford. Когда она заехала на заправку, к ней подбежал неизвестный мужчина и три раза выстрелил в нее из пистолета. Женщина получила ранение лица. 

Автор: Людмила Фоканова24 января 2017, 19:36

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