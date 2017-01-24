Подробности нападения на жену соратника Чубайса

Полиция Москвы продолжает расследование нападения на 42-летнюю Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса. Предварительно обстрел женщины оценили как покушение с целью убийства.

Оперативникам удалось выяснить, что нападавшие произвели три выстрела в Светлану, передает Life.ru. Причем преступники целились непосредственно в голову, то есть планировали убийство.

Две пули угодили в кресло автомобиля, что, вероятно, и спасло женщине жизнь. Третья попала Светлане в подбородок, пройдя по касательной.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации. По предварительным данным, врачи диагностировали у нее огнестрельное ранение подбородка, нижней губы и ушибленные раны затылочной области. В ближайшее время Светлане сделают томограмму головы, чтобы исключить наличие гематомы мозга.

Ранее сообщалось, что в столице, на 105-м километре внешней стороны МКАД, злоумышленники обстреляли из травматического пистолета водителя Ford. Позже выяснилось, что в результате нападения пострадала жена скандально известного бизнесмена Михаила Лернера. По словам Светланы, она неоднократно получала угрозы в свой адрес и обращалась по этому поводу в полицию.

Оперативники ведут поиск злоумышленников. По предварительной информации, они скрылись с места преступления на темной иномарке.

Супруг Светланы, Михаил Лернер, был партнером главы госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса. Бизнесмен занимал должность председателя совета директоров компании "Уником". В 2014 году Лернер был осужден на шесть лет за финансовые махинации.