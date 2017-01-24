Жене соратника Чубайса выстрелили в лицо в Москве

Выяснились новые подробности обстрела женщины за рулем Ford в Москве. Пострадавшей оказалась жена скандально известного бизнесмена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса.

Пуля, выпущенная из травматического пистолета, прошла по касательной, однако 42-летняя Светлана Лернер получила ранение в лицо, передает Life.ru. На данный момент точной информации о состоянии женщины нет.

Пострадавшая рассказала, что уже неоднократно заявляла в полицию по поводу угроз, которые получает в свой адрес. "А сегодня в меня стреляли. Я в шоке", – добавила Светлана. Полиция Москвы объявила в розыск темную иномарку, на которой скрылся предполагаемый преступник.

Ранее сообщалось, что в столице, на 105-м километре внешней стороны МКАД, злоумышленники обстреляли из пистолета автомобиль Ford. Пострадала сидевшая за рулем женщина.

Супруг Светланы, Михаил Лернер, был партнером Анатолия Чубайса. Предприниматель занимал должность председателя совета директоров компании "Уником" – совместного предприятия госкорпорации "Роснано" и фирмы "Новый каучук".

В 2014 году Лернер был осужден на шесть лет за мошенничество. Бутырский районный суд Москвы признал предпринимателя виновным в хищении у родного брата Дмитрия 252 миллионов рублей.