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Гороскоп
Гороскоп на пятницу 27 января 2023 года

Гороскоп на пятницу 27 января 2023 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Не стоит отсиживаться, пора брать все в свои руки.
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Овен

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Время созерцания: звезды отмечают, что вам не стоит суетиться и нон-стоп мелькать в лентах соц.сетей. Отойдите немного в тень, дайте людям по вам соскучиться. Ближайшие недели просто идеальны для тихого, спокойного отдыха.

Телец

Устойчивость и постоянство – важные для Тельцов понятия, и вы вправе искать и находить именно такие варианты. Речь идет о социальной жизни, новых знакомствах, отношениях в комьюнити. Забейте на скромность, ищите своё!

Близнецы

Встречают по одежке! Если вам не хватает вещей, которые подчеркивают статус, то самое время для их покупки. Венера напоминает, что всего одна деталь – галстук, брошь, очки – может как сделать ваш образ, так и перечеркнуть!

Рак

Пора на выход, дорогие Раки! Не слишком ли вы увлеклись домашними заботами? Венера призывает начать выгуливать купленные недавно наряды, ходить в кино и рестораны, делать селфи и говорить «да!» новым знакомствам.

Лев

Пикантный случай: Венера вошла в ваш сектор интимных тайн, глубоких переживаний и запретных тем. Но будьте осторожны: отношения, завязанные в такие периоды, как правило, содержат много страсти, и столько же компромата!

Дева

Дать второй шанс, а может даже третий – все это может Венера, которая пожаловала в Рыбы, где хранятся все ваши лавстори. Наладить отношения, которым уже не хватает огонька, или выйти на новую охоту – решайте сами!

Весы

Наступают удачные дни для обращения к врачам, особенно для диагностики и установления причин проблем со здоровьем. Ну а если у вас никогда ничего не болит, вы редкий счастливчик, и это повод сказать спасибо звездам.

Скорпион

Еще немного, и даже самые стойкие Скорпионы станут сентиментальными романтиками! Все потому что звезды задействуют мягкую и нежную энергию Венеры в Рыбах. Пришло время для творчества, легкого флирта и любви.

Стрелец

Если вы заметили, что все чаще подписываетесь на блогеров, которые кулинарят, выращивают цветы или детей, значит, Венера в Рыбах права – пришло время стать домашними. Исполняйте свои хотелки, время подходящее!

Козерог

Наступает время душевного общения: в ближайшее время будут преобладать мягкие и вкрадчивые голоса, приятные собеседники, деликатные окружающие. Действуйте так же, продвигайтесь к цели на мягких кошачьих лапках.

Водолей

Венера покинула ваш знак, освободив место в голове, которое отныне будут занимать не любовь и шопинг, а более практичные вещи. И хотя ваш мозг еще не перестроился, вам стоит знать, что удача в финансах возможна, как никогда!

Рыбы

Долой темные цвета и зимние брюки! Венера пожаловала в ваш знак, незаметно меняя ваше отношение к себе и окружающему миру. Покупайте новую одежду, косметику, меняйте прическу – мейковер пойдет вам на пользу!

Фото: Raimund Franken / imagebroker.com/ / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2023, 04:24 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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